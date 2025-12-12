Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

EDUCAÇÃO

Escola Estadual Aracilda Corrêa reforça encerramento do período de pré-matrículas e alerta para vagas limitadas

Secretaria escolar informa que documentação deve ser apresentada dentro do período estipulado. Em entrevista, o diretor destacou ainda os avanços pedagógicos alcançados ao longo do ano

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Escola Estadual Aracilda Corrêa, em Paranaíba - Foto/Felipe Filmes
Escola Estadual Aracilda Corrêa, em Paranaíba - Foto/Felipe Filmes

A Escola Estadual Aracilda Corrêa, em Paranaíba, anunciou que o período de pré-matrículas para o próximo ano letivo está na reta final. Segundo o diretor da unidade, professor Tadeu Ferracioli, em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, o número de vagas é limitado, e os pais ou responsáveis devem se antecipar para garantir a inscrição dos estudantes.

De acordo com a direção, o calendário escolar segue planejamento prévio estabelecido pela instituição. O professor e diretor Tadeu destacou ainda os avanços pedagógicos alcançados ao longo do ano, que beneficiam cerca de 400 alunos que frequentam a tradicional escola. Entre as melhorias, estão ações voltadas ao desempenho acadêmico, ao acompanhamento individualizado e ao fortalecimento das práticas educativas.

A escola orienta que interessados procurem a secretaria da unidade para obter informações sobre documentação e procedimentos necessários para a pré-matrícula.

Ouça a entrevista:

