Escorrendo sangue após facadas, mulher foge e escapa de morte nas mãos de 'conhecido da polícia'

Uma mulher de 44 anos foi vítima de tentativa de feminicídio durante a tarde de terça-feira (12) em Paranaíba. O companheiro que possui diversas passagens policiais tentou matar a mulher com golpes de faca, após crise de ciúmes em um bar da cidade. Escorrendo sangue por conta de facadas rosto e nas cotas, a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda. A motocicleta usada na fuga foi encontrada com várias marcas de sangue.



De acordo com a delegada responsável pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), Eva Maira Cogo, em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, o autor só não conseguiu executar o assassinato por questões alheias à sua vontade, dada a determinação em matar a companheira. Ele foi preso por policiais civis na casa de parentes minutos após o ocorrido.

Em maio de 2024 a mulher já havia procurado a polícia para denunciar o agressor, mas declinou da continuação das investigações após requerer medida protetiva.

Ouça a entrevista da delegada ao repórter Luciano Oliveira: