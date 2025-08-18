Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

EMPREENDEDORISMO

Espetinhos se tornam opção de renda extra para CLTs e famílias de Paranaíba

Famílias e trabalhadores formais investem no setor como complemento de renda, expandindo opções de alimentação e gerando empregos na região

Leonardo Guimarães

Empreendedores costumam oferecer espetos de carne, preparados em casa ou adquiridos de fornecedores especializados - Foto: Internet
Empreendedores costumam oferecer espetos de carne, preparados em casa ou adquiridos de fornecedores especializados - Foto: Internet

Paranaíba vive um crescimento significativo no número de estabelecimentos comerciais que vendem carne assada em formato de espeto. Pessoas de diferentes perfis, desde famílias empreendendo em atuação paralela à renda principal até trabalhadores formais (CLT) abrindo pontos nas garagens ou em frente às residências, estão encontrando no setor uma oportunidade de complementar ganhos em meio à crise econômica nacional de alta de preços e aumento do custo de vida.

Nos estabelecimentos espalhados por diversos pontos de bairros periféricos e regiões centrais da cidade, os empreendedores costumam oferecer espetos de carne, preparados em casa ou adquiridos de fornecedores especializados na distribuição do produto. O cardápio, que vai além dos espetos, abrange acompanhamentos tradicionais como arroz, mandioca, farofa, feijão tropeiro, vinagrete, pão de alho e bebidas variadas, criando assim uma opção de refeição rápida e saborosa para a comunidade local, com uma parcela significativa de estudantes e trabalhadores de outras partes do país.

Especialistas e comerciantes destacam impactos positivos na economia local. O movimento atua como gerador de renda adicional, especialmente para jovens que veem na atividade a possibilidade de primeiro emprego ou de primeiro investimento empresarial. Além disso, trabalhadores já atuando no mercado formal têm utilizado o espaço para ampliar sua atuação profissional, contribuindo para a circulação de dinheiro na região.

A expansão ocorre em um momento em que os consumidores buscam opções acessíveis e próximas de casa, bem como alternativas de alimentação informal com qualidade. A presença de pontos de venda próximos a residências facilita o acesso e fortalece a economia de bairro, incentivando compras locais, geração de empregos e o desenvolvimento de redes de fornecedores regionais.

Desafios enfrentados pelos empreendedores incluem questões relacionadas à legalização, controle sanitário e regularização de atividades comerciais em áreas residenciais, bem como a necessidade de manter padrões de higiene e qualidade para sustentar a demanda. Autoridades locais têm destacado a importância de orientações sobre regulamentação, bem como de programas de apoio a microempreendedores para formalização e capacitação.

Olhares para o futuro apontam para a potencial consolidação do setor como parte da economia criativa e de alimentação de Paranaíba, com possíveis oportunidades de parcerias com produtores locais, melhoria de infraestrutura de venda (pontos comerciais licenciados, estrutura de atendimento ao cliente e opções de entrega) e ampliação do leque de itens oferecidos, mantendo o foco na qualidade e na acessibilidade.

