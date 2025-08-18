Espetinhos se tornam opção de renda extra para CLTs e famílias de Paranaíba

Paranaíba vive um crescimento significativo no número de estabelecimentos comerciais que vendem carne assada em formato de espeto. Pessoas de diferentes perfis, desde famílias empreendendo em atuação paralela à renda principal até trabalhadores formais (CLT) abrindo pontos nas garagens ou em frente às residências, estão encontrando no setor uma oportunidade de complementar ganhos em meio à crise econômica nacional de alta de preços e aumento do custo de vida.

Nos estabelecimentos espalhados por diversos pontos de bairros periféricos e regiões centrais da cidade, os empreendedores costumam oferecer espetos de carne, preparados em casa ou adquiridos de fornecedores especializados na distribuição do produto. O cardápio, que vai além dos espetos, abrange acompanhamentos tradicionais como arroz, mandioca, farofa, feijão tropeiro, vinagrete, pão de alho e bebidas variadas, criando assim uma opção de refeição rápida e saborosa para a comunidade local, com uma parcela significativa de estudantes e trabalhadores de outras partes do país.

Especialistas e comerciantes destacam impactos positivos na economia local. O movimento atua como gerador de renda adicional, especialmente para jovens que veem na atividade a possibilidade de primeiro emprego ou de primeiro investimento empresarial. Além disso, trabalhadores já atuando no mercado formal têm utilizado o espaço para ampliar sua atuação profissional, contribuindo para a circulação de dinheiro na região.

A expansão ocorre em um momento em que os consumidores buscam opções acessíveis e próximas de casa, bem como alternativas de alimentação informal com qualidade. A presença de pontos de venda próximos a residências facilita o acesso e fortalece a economia de bairro, incentivando compras locais, geração de empregos e o desenvolvimento de redes de fornecedores regionais.

Desafios enfrentados pelos empreendedores incluem questões relacionadas à legalização, controle sanitário e regularização de atividades comerciais em áreas residenciais, bem como a necessidade de manter padrões de higiene e qualidade para sustentar a demanda. Autoridades locais têm destacado a importância de orientações sobre regulamentação, bem como de programas de apoio a microempreendedores para formalização e capacitação.

Olhares para o futuro apontam para a potencial consolidação do setor como parte da economia criativa e de alimentação de Paranaíba, com possíveis oportunidades de parcerias com produtores locais, melhoria de infraestrutura de venda (pontos comerciais licenciados, estrutura de atendimento ao cliente e opções de entrega) e ampliação do leque de itens oferecidos, mantendo o foco na qualidade e na acessibilidade.