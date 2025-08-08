Esportistas criam associação e anunciam 1° Passeio Ciclístico Beneficente

A recém criada Associação Ciclística Paranaíba (ACP) realiza no próximo dia 24 de agosto o 1º Passeio Ciclístico Beneficente, em prol do Lar Escola Joana de Angelis. A entidade reúne adeptos do ciclismo que decidiram se organizar para a prática da atividade desportiva no município.



O 1º Passeio Ciclístico terá percurso de 10km. A concentração terá início às 06h30 na Praça do Carnaíba, com saída prevista para 7h.



O percurso traçado terá 10km, com final na região Seringueiras, onde será servido um café da manhã. Para a inscrição, os participantes devem fazer doação de 1 litro de leite.