Esquema especial é montado para transporte de transformador gigante até usina solar

Um esquema especial de trânsito foi montado para a manhã desta segunda-feira, em Paranaíba, com o objetivo de garantir o transporte de um transformador de grande porte que será instalado na usina solar em construção na zona rural do município.
O Sindicato Rural de Paranaíba publicou um vídeo em suas redes sociais alertando moradores, produtores rurais e demais usuários sobre a lentidão no tráfego entre 8h e 11h, na estrada municipal da região do Divisa, que dá acesso às obras executadas pelo Consórcio Seriema.
O transporte do transformador, fabricado pela TSEA, será realizado por um veículo de grande porte, deslocando-se a uma velocidade média de 8 km/h. A operação afetará o trânsito em trechos da rodovia MS-040, no sentido Paranaíba–Inocência, até a entrada da região da fazenda Divisa.
O equipamento será utilizado na usina solar que está sendo construída em uma área de 905 hectares, com potência instalada de 400 MWac (megawatts em corrente alternada) — unidade que representa a capacidade de geração de energia de uma usina fotovoltaica na sua saída para a rede elétrica. Atualmente, cerca de mil pessoas trabalham no canteiro de obras do Consórcio Seriema.