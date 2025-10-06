Esquema especial é montado para transporte de transformador gigante até usina solar

Um esquema especial de trânsito foi montado para a manhã desta segunda-feira, em Paranaíba, com o objetivo de garantir o transporte de um transformador de grande porte que será instalado na usina solar em construção na zona rural do município.

O Sindicato Rural de Paranaíba publicou um vídeo em suas redes sociais alertando moradores, produtores rurais e demais usuários sobre a lentidão no tráfego entre 8h e 11h, na estrada municipal da região do Divisa, que dá acesso às obras executadas pelo Consórcio Seriema.