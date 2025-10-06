Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

Esquema especial é montado para transporte de transformador gigante até usina solar

O tráfego será lento na manhã desta segunda-feira (6) entre 8h e 11h, na região da fazenda Divisa, devido à operação de transporte conduzida pelo Consórcio Seriema.

Roberto Chamorro

Transporte do transformador para a usina solar de Paranaíba deve reduzir a velocidade do tráfego entre 8h e 11h, nesta segunda-feira (6). (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
Transporte do transformador para a usina solar de Paranaíba deve reduzir a velocidade do tráfego entre 8h e 11h, nesta segunda-feira (6). (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um esquema especial de trânsito foi montado para a manhã desta segunda-feira, em Paranaíba, com o objetivo de garantir o transporte de um transformador de grande porte que será instalado na usina solar em construção na zona rural do município.

O Sindicato Rural de Paranaíba publicou um vídeo em suas redes sociais alertando moradores, produtores rurais e demais usuários sobre a lentidão no tráfego entre 8h e 11h, na estrada municipal da região do Divisa, que dá acesso às obras executadas pelo Consórcio Seriema.

Notícias Relacionadas

O transporte do transformador, fabricado pela TSEA, será realizado por um veículo de grande porte, deslocando-se a uma velocidade média de 8 km/h. A operação afetará o trânsito em trechos da rodovia MS-040, no sentido Paranaíba–Inocência, até a entrada da região da fazenda Divisa.

O equipamento será utilizado na usina solar que está sendo construída em uma área de 905 hectares, com potência instalada de 400 MWac (megawatts em corrente alternada) — unidade que representa a capacidade de geração de energia de uma usina fotovoltaica na sua saída para a rede elétrica. Atualmente, cerca de mil pessoas trabalham no canteiro de obras do Consórcio Seriema.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos