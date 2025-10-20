Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

POLÍCIA/ INVESTIGAÇÃO

Ex-funcionário da Prefeitura de Inocência é preso em Jales (SP) acusado de desvio milionário de recursos públicos

Homem de 34 anos estava foragido e foi capturado pela Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo após operação conjunta com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul

Roberto Chamorro

Viatura da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo da base operacional de Jales, onde ocorreu prisão do ex-servidor de Inocência acusado de desvio milionário.
Viatura da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo da base operacional de Jales, onde ocorreu prisão do ex-servidor de Inocência acusado de desvio milionário.

Um ex-funcionário da Prefeitura Municipal de Inocência, acusado de desviar mais de R$ 5 milhões dos cofres públicos, foi preso na manhã desta segunda-feira (20) em Jales (SP) por uma equipe do 3º Batalhão de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar de São Paulo, durante uma fiscalização de trânsito.

O homem, de 34 anos, era procurado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio das Delegacias de Paranaíba e Inocência, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. As ordens visavam à apreensão de celulares, cartões e dispositivos eletrônicos que pudessem conter informações úteis às investigações.

Durante o cumprimento do mandado, o investigado não foi encontrado em sua residência. Após novas diligências, a Polícia Civil recebeu informações de que ele teria seguido em direção a São José do Rio Preto (SP). Diante disso, o delegado regional de Paranaíba, Lúcio de Barros, acionou as equipes da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo, que localizaram e prenderam M.B.M.A. na Rodovia Euclides da Cunha, em Jales (SP).

Prisão e Acusações

O ex-servidor é investigado pelo crime de peculato e permanecerá preso na Primeira Delegacia de Jales, aguardando audiência de custódia. Caso a prisão seja mantida, ele será transferido para Mato Grosso do Sul.

Notícias Relacionadas

A Prefeitura de Inocência divulgou nota oficial informando que o desvio foi identificado após a detecção de movimentações financeiras atípicas em contas municipais. Inicialmente de pequeno valor, as transações evoluíram para cifras elevadas, permitindo o rastreamento e comprovação do ilícito.

Medidas Adotadas pela Prefeitura

De acordo com a administração municipal, foram adotadas todas as medidas legais cabíveis, incluindo a instauração de sindicância interna, comunicação à Polícia Civil, ao Ministério Público, à empresa responsável pelos sistemas da prefeitura e às instituições bancárias envolvidas, com o objetivo de garantir o ressarcimento dos valores desviados.

O caso também foi comunicado ao Presidente da Câmara Municipal, uma vez que o investigado havia iniciado atividades no Legislativo local.

Em nota, a Prefeitura de Inocência reafirmou seu compromisso com a transparência, a legalidade e a correta aplicação dos recursos públicos, destacando que “não haverá tolerância com a corrupção” e que acompanhará o caso de perto para assegurar que os valores sejam recuperados.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos