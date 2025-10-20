Ex-funcionário da Prefeitura de Inocência é preso em Jales (SP) acusado de desvio milionário de recursos públicos

Um ex-funcionário da Prefeitura Municipal de Inocência, acusado de desviar mais de R$ 5 milhões dos cofres públicos, foi preso na manhã desta segunda-feira (20) em Jales (SP) por uma equipe do 3º Batalhão de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar de São Paulo, durante uma fiscalização de trânsito.

O homem, de 34 anos, era procurado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio das Delegacias de Paranaíba e Inocência, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. As ordens visavam à apreensão de celulares, cartões e dispositivos eletrônicos que pudessem conter informações úteis às investigações.

Durante o cumprimento do mandado, o investigado não foi encontrado em sua residência. Após novas diligências, a Polícia Civil recebeu informações de que ele teria seguido em direção a São José do Rio Preto (SP). Diante disso, o delegado regional de Paranaíba, Lúcio de Barros, acionou as equipes da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo, que localizaram e prenderam M.B.M.A. na Rodovia Euclides da Cunha, em Jales (SP).

Prisão e Acusações

O ex-servidor é investigado pelo crime de peculato e permanecerá preso na Primeira Delegacia de Jales, aguardando audiência de custódia. Caso a prisão seja mantida, ele será transferido para Mato Grosso do Sul.