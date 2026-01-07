Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

EXPECTATIVA

Ex-jogador da Seleção Brasileira participa do Jogo das Estrelas em Paranaíba

A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à recolocação do CAP no cenário esportivo estadual; o ex-vereador Jair Fernandes e o empresário Damião Martins Ferreira, responsáveis pela organização do evento e pela retomada dos trabalhos no clube, falaram sobre assunto

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Maurinho também foi destaque em clubes como Cruzeiro, Flamengo, Santos e São Paulo - Foto/Arquivo
Maurinho também foi destaque em clubes como Cruzeiro, Flamengo, Santos e São Paulo - Foto/Arquivo

O Estádio Jaime Queiroz de Carvalho, o “Jaimão”, em Paranaíba, será palco no próximo sábado (10) do Jogo das Estrelas, evento festivo que reunirá ex-jogadores que se destacaram no futebol de Mato Grosso do Sul defendendo o Clube Atlético Paranaibense (CAP). Os portões serão abertos a partir das 13h.

Além de atletas que marcaram época no clube, a partida contará com a presença de nomes conhecidos do futebol nacional, entre eles o ex-lateral esquerdo da Seleção Brasileira, Maurinho, que teve passagens por equipes como Cruzeiro, Flamengo, Santos e São Paulo.

A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à recolocação e valorização do nome do CAP no cenário esportivo estadual. O objetivo, segundo os organizadores, é resgatar a tradição do clube e estimular o interesse do público local pelo futebol.

Em entrevista ao Jornal do Povo, da Rádio Cultura FM Paranaíba, o ex-vereador Jair Fernandes e o empresário Damião Martins Ferreira, responsáveis pela organização do evento e pela retomada dos trabalhos no clube, destacaram a importância da mobilização esportiva e do envolvimento da comunidade para a retomada do protagonismo do clube. Assista:

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos