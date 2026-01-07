Ex-jogador da Seleção Brasileira participa do Jogo das Estrelas em Paranaíba

O Estádio Jaime Queiroz de Carvalho, o “Jaimão”, em Paranaíba, será palco no próximo sábado (10) do Jogo das Estrelas, evento festivo que reunirá ex-jogadores que se destacaram no futebol de Mato Grosso do Sul defendendo o Clube Atlético Paranaibense (CAP). Os portões serão abertos a partir das 13h.

Além de atletas que marcaram época no clube, a partida contará com a presença de nomes conhecidos do futebol nacional, entre eles o ex-lateral esquerdo da Seleção Brasileira, Maurinho, que teve passagens por equipes como Cruzeiro, Flamengo, Santos e São Paulo.

A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à recolocação e valorização do nome do CAP no cenário esportivo estadual. O objetivo, segundo os organizadores, é resgatar a tradição do clube e estimular o interesse do público local pelo futebol.

Em entrevista ao Jornal do Povo, da Rádio Cultura FM Paranaíba, o ex-vereador Jair Fernandes e o empresário Damião Martins Ferreira, responsáveis pela organização do evento e pela retomada dos trabalhos no clube, destacaram a importância da mobilização esportiva e do envolvimento da comunidade para a retomada do protagonismo do clube. Assista: