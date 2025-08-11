Ex-prefeito fala sobre retirada do 'T-zão do Tita', monumento folclórico em bairro de Paranaíba

O ex-prefeito de Paranaíba, Diogo Robalinho de Queiroz, “Diogo Tita”, comentou sobre o significado e retirada do monumento em forma de “T” que caracterizou sua administração e ainda é lembrando por paranaibenses, especialmente os moradores do Bairro Santo Antônio. De acordo com Tita, o totem era uma referência a “Transparência e Trabalho”, frase adotada como slogan da prefeitura.



O símbolo que ficava no cruzamento da Rua da Saudade com Avenida Cristóvão Pereira dos Santos foi retirado pelo prefeito que sucedeu Tita, sendo colocado em seu lugar uma imagem de Santo Antônio.

Em um bate papo descontraído no programa Tudo de Bom, da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, o ex-prefeito falou sobre o significado do totem e afirmou: “Ninguém tirou o ‘T-zão’ do Tita.” Bem humorado e em companhia do Coronel Santana, ex-comandante do 13° Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba, Tita falou sobre as brincadeiras que surgiram à época, por conta do monumento.

“Ninguém tirou o T-zão do Tita”, falou bem humorado o ex-prefeito de Paranaíba

Ex-prefeito de Paranaíba, Diogo Robalinho de Queiroz, e o ex-comandante da PM de Paranaíba, Coronel Santana, nos estúdios da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz

Ouça um trecho da conversa: