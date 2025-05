Exonerações e renomeações: prefeito de Paranaíba reorganiza equipe e base política

Confirmando informações veiculadas em primeira mão na edição de ontem do Jornal do Povo, da rádio Cultura FM 106,3, sobre mudanças no secretariado municipal, o Diário Oficial desta terça-feira (20) veio recheado com as nomeações feitas pelo prefeito Maycol Queiroz e marca a mudança de secretários em algumas áreas.

Foram renomeadas as secretárias: Celina Pereira, na Assistência Social; Adailda Lopes, na Administração; Fernanda Queiroz, nas Finanças; e Stella Cristina, na Secretaria de Cultura.

Permanecem no cargo os secretários: Douglas Robalinho, na Secretaria de Indústria e Comércio; José Souto, na Secretaria de Agricultura e Pecuária; Vitor Hugo, na Secretaria de Planejamento; Juninho do Kézio, na Secretaria de Governo; e José Carlos Grande, na Secretaria de Meio Ambiente.

As readequações, como foi explicado pelo prefeito Maycol Queiroz durante entrevista à imprensa ontem (19), foram tomadas de comum acordo com seus “padrinhos” políticos, os deputados Dagoberto Nogueira (PSDB) e Gerson Claro (PP). O anúncio das nomeações e a indicação do vereador Lúcio Freitas para a liderança na Câmara provocaram mudanças na composição de forças políticas no Legislativo municipal, com o prefeito recuperando a maioria para sua base de apoio.

Na sessão ordinária desta segunda-feira (19), a base de apoio do prefeito, formada por seis vereadores, recebeu o voto do vereador Maicon Grotto e formou maioria para rejeitar requerimento com pedido de informações sobre o Executivo.