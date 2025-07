Exposição de Carros e Motos Antigos reúne colecionadores em Paranaíba

O evento pretende transformar-se em uma tradição anual, sempre nos meses de julho, para aproveitar o período de férias dos jovens paranaibenses que residem no exterior.

“Carros não envelhecem, viram lendas”, assegurou Ashley. “Cada carro aqui tem uma história para contar. O carro era do pai, antes, era do avô… Cada carro é uma história de paixão que cada um tem para contar”, completou.

Os veículos começaram a chegar desde sábado, procedentes de diversas cidades vizinhas, movidos pela paixão em comum por carros antigos. De acordo com Mike Ashley, um dos organizadores do evento, tudo foi feito para agradar os participantes.

A 1ª Exposição de Carros e Motos Antigos, organizada pelo grupo Conexão Brasil-Bélgica, reuniu na manhã deste domingo (27) centenas de aficionados e colecionadores na Praça do Espelho d’Água, em Paranaíba. De acordo com os organizadores, mais de 80 inscritos apresentaram versões reformadas e originais de veículos considerados clássicos da indústria automobilística nacional.

Um dos modelos que chamou a atenção foi um automóvel Gordini, fabricado pela Renault nos anos 60. O proprietário, morador de Aparecida do Taboado, contou que recentemente rodou com o veículo pela BR-158 até Cassilândia, com velocidade média de 80 km por hora.

O modelo Gordini foi um dos primeiros carros populares do Brasil a quebrar recordes mundiais de durabilidade e resistência. Em 1964, um exemplar da marca rodou durante 22 dias, sem parar, alcançando um total de 51 mil quilômetros.

Outra atração do evento foi a presença de Rafael Calado, piloto de provas de arrancada e especialista na reforma e manutenção de veículos da marca Chevrolet. Ele ressaltou que é preciso paixão para percorrer 400 km de ida e mais 400 km de volta até Campo Grande, para apresentar um Opala 1973 totalmente remodelado.