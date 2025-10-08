Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

Fábrica de peróxido de hidrogênio será construída em Inocência

Nova unidade será construída ao lado da Arauco e reforça o papel de Mato Grosso do Sul como referência mundial na cadeia de celulose e papel.

Roberto Chamorro

Joint venture tem fábrica no Chile que atende Arauco
Joint venture tem fábrica no Chile que atende Arauco

A empresa Peróxidos do Brasil anunciou a construção de sua quarta fábrica de peróxido de hidrogênio, no município de Inocência, acompanhando o movimento de expansão do setor de celulose em Mato Grosso do Sul. A informação foi confirmada pelo secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, em suas redes sociais.

“O investimento reforça o papel de Mato Grosso do Sul como Vale da Celulose, com um ecossistema cada vez mais integrado — da produção de fibra ao fornecimento de insumos estratégicos”, destacou Verruck.

Resultado de uma parceria entre a belga Solvay e o grupo brasileiro Produtos Químicos Makay (PQM), a Peróxidos do Brasil é responsável pela fabricação de peróxido de hidrogênio, insumo essencial no branqueamento da fibra de celulose e utilizado também em diversos outros segmentos industriais.

A nova planta será instalada ao lado da fábrica da Arauco e deve entrar em operação em 2028, consolidando o estado como referência global na cadeia produtiva de celulose e papel. O empreendimento terá prazo de construção estimado em 24 meses e vai atender diretamente à demanda da produtora chilena, além de destinar o excedente de produção ao mercado nacional e internacional.

Antes do início das operações, o insumo utilizado pela Arauco será fornecido a partir de outras unidades da joint venture. Atualmente, a Peróxidos do Brasil possui capacidade total de produção de 300 mil toneladas anuais, sendo considerada a principal fornecedora de peróxido de hidrogênio da América do Sul.

A chegada da empresa a Inocência reforça o movimento de interiorização de grandes investimentos em Mato Grosso do Sul, que se consolida como um dos principais polos industriais e florestais do país.

