Família de menina paranaibense faz apelo por doadores de sangue tipo O negativo

A família de Geovana Aparecida Alves de Soto Ferreira, internada no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), em Campo Grande, faz um apelo urgente por doadores de sangue do tipo O negativo. A menina foi diagnosticada com Leucemia Linfoblástica Linfocítica e necessita de transfusões para dar continuidade ao tratamento.

Geovana está recebendo acompanhamento médico no HRMS, onde segue em tratamento para a doença. Conforme informado pela família, o sangue do tipo O negativo é requisito essencial para as transfusões que a paciente precisa. O tipo O negativo é considerado universal para doação de pacientes sem indicação de grupo sanguíneo, mas, para transfusões, é particularmente raro na população, aumentando a urgência deste apelo.

Pessoas com sangue compatível podem realizar a doação diretamente nos bancos de sangue de Campo Grande ou Paranaíba. A reportagem entrou em contato com a mãe da paciente, Camila Aparecida, que confirmou a necessidade de doações e forneceu o contato para informações adicionais: (67) 9 8221-6775.

Quem puder ajudar pode procurar um dos bancos de sangue em Campo Grande e Paranaíba, ou entrar em contato com Camila pelo número fornecido para mais orientações. A família afirma que cada doação pode fazer a diferença no quadro clínico da paciente.

O grupo O negativo representa uma parcela menor da população, o que dificulta o abastecimento para casos que exigem esse tipo sanguíneo. As transfusões são parte essencial do tratamento de várias formas de leucemia, auxiliando no suporte ao paciente durante quimioterapia e outras terapias.