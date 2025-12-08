Feira Livre em local temporário agrada feirantes e população: Corte de árvores reclamada por moradores

Feirantes e frequentadores elogiam a mudança temporária para a Praça da República, enquanto moradores reclamam da retirada de árvores na área original da feira.

A Feira Livre de Paranaíba recebeu boa avaliação de feirantes e usuários no primeiro dia de funcionamento em seu local provisório, neste domingo 7. A transferência para a Praça da República garantiu condições adequadas de trabalho, como acesso à energia elétrica e utilização do banheiro público.

O comunicador Ezidio Som, que atua há décadas na feira com serviço de rádio difusão, destacou o conforto encontrado nos bancos da praça para realizar seus anúncios. Para ele, a escolha do local foi apropriada para abrigar o evento durante os próximos seis meses, período previsto para as obras de cobertura no espaço original.

O proprietário da barraca de pastéis Silvio também aprovou a mudança. Pela primeira vez, não precisou utilizar a lona azul que costumava servir de cobertura, graças à sombra oferecida pela antiga figueira da praça. Atendendo a uma fila contínua de clientes, avaliou positivamente o movimento desta edição.