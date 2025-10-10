Homem é preso embriagado e sujo de sangue após matar mulher com facada no peito

Uma mulher foi morta com um golpe de faca na madrugada desta sexta-feira (10), na zona rural de Paranaíba (MS), em um caso de feminicídio atendido pela Polícia Militar. O autor do crime, companheiro da vítima, foi preso em flagrante após confessar o crime, ocorrido durante uma briga motivada por consumo excessivo de bebida alcoólica.

De acordo com a PM, a corporação foi acionada via Central 190 e, ao chegar à Santa Casa local, encontrou a vítima já em estado grave, com uma lesão perfuro-cortante na região torácica e perfuração pulmonar. A mulher havia sido socorrida por vizinhos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

O agressor foi localizado ainda nas imediações do pronto-socorro. Aos policiais, ele relatou que, durante a discussão, desarmou a companheira e a golpeou com uma faca. Após o ataque, buscou ajuda com moradores da região. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e usava uma camiseta com manchas de sangue, apreendida pela equipe policial junto com um aparelho celular. A arma usada no crime não foi encontrada.

O homem recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como feminicídio e será investigado pela Polícia Civil.