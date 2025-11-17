Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

POLÍCIA

Feriado tem dois casos de violência doméstica atendidos pela Polícia Militar em Paranaíba

Em uma das situações, um homem venezuelano teria ameaçado a ex-companheira; no outro caso, mulher apresentava hematomas e o autor acabou preso.

Roberto Chamorro

Viatura da Polícia Militar durante atendimento de ocorrências em Paranaíba.
Viatura da Polícia Militar durante atendimento de ocorrências em Paranaíba.

A Polícia Militar registrou duas ocorrências de violência doméstica durante o feriado da Proclamação da República, neste sábado (15), em Paranaíba.

O primeiro atendimento ocorreu por volta das 9h, na Avenida Rio de Janeiro, no bairro Industrial de Lourdes. No local, os policiais encontraram uma jovem de 18 anos e o autor, um homem venezuelano. A vítima relatou que manteve um relacionamento de cerca de três meses com o suspeito, mas decidiu terminar após ter sido agredida anteriormente.

Mesmo separados, ambos continuavam morando na mesma casa alugada, por não terem outro local para onde ir. Segundo a vítima, neste feriado o homem exigiu que ela deixasse a residência e, diante da recusa, passou a ameaçá-la dizendo que, caso permanecesse no local, “a agrediria e a mataria”. Ela afirmou temer pela própria segurança e acionou a Polícia Militar. O autor negou ter feito qualquer ameaça, mas ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para registro do boletim e eventual representação criminal.

A segunda ocorrência foi atendida às 21h do mesmo dia, também no bairro Industrial de Lourdes, após denúncia de que uma mulher de 36 anos estaria sendo agredida. Segundo a testemunha, amiga da vítima, as agressões eram recorrentes. No local, a mulher afirmou que estava com os três filhos e o marido quando o autor, durante uma chamada de vídeo com a irmã, passou a desferir socos e chutes, atingindo-a no olho e causando hematomas na testa, braços e face.

A vítima relatou ainda sofrer agressões constantes e disse que o marido chegou a declarar, em voz alta, que “mataria essa desgraça”, o que aumentou o temor por sua vida e pela segurança dos filhos. Os policiais encontraram o autor deitado no quarto, efetuando a prisão sem resistência. A mulher e as crianças foram conduzidas à delegacia. Durante checagem no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem.

