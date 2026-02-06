 Ferrovia da Arauco impulsiona logística e consolida MS como potência da celulose

O lançamento da pedra fundamental da ferrovia do Projeto Sucuriú, em Inocência, reforça o papel do Mato Grosso do Sul como um dos principais polos globais da indústria de celulose. A nova ferrovia, viabilizada pelo marco regulatório das ferrovias, será fundamental para integrar a produção local à Malha Norte e, posteriormente, ao Porto de Santos.

Durante o evento, o governador Eduardo Riedel destacou que a logística é peça-chave para a competitividade industrial. Segundo ele, os investimentos em rodovias, concessões e ferrovias ligados ao setor somam mais de R$ 10 bilhões, com foco na segurança, eficiência e escoamento da produção.

“Este é um grande projeto, fruto de um Estado que possui um ambiente de negócios que atrai investimentos privados e que governa com uma visão clara de desenvolvimento e crescimento”, enfatizou Riedel.

Segundo ele, “o Governo do Estado continuará sendo parceiro de Inocência e da Arauco para viabilizar essa infraestrutura que consolida o Mato Grosso do Sul como protagonista global no setor de florestas plantadas e transforma o imenso potencial da nossa região em oportunidades reais para a população.”

O prefeito Antônio Ângelo, ressaltou a união de esforços entre o setor público e privado. “Quero destacar a importância das parcerias que tornaram este projeto possível. O diálogo com a Arauco, com o Governo do Estado, com o Governo Federal e com as demais instituições envolvidas foi fundamental para que este marco se tornasse realidade. Quando há cooperação, os projetos saem do papel”, argumentou o prefeito.