Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

DESENVOLVIMENTO

 Ferrovia da Arauco impulsiona logística e consolida MS como potência da celulose

Mato Grosso do Sul soma mais de R$ 10 bilhões em investimentos logísticos ligados ao setor florestal

Roberto Chamorro

o governador Eduardo Riedel destacou que a logística é peça-chave para a competitividade industrial. Segundo ele, os investimentos em rodovias, concessões e ferrovias ligados ao setor somam mais de R$ 10 bilhões (foto Arauco)
o governador Eduardo Riedel destacou que a logística é peça-chave para a competitividade industrial. Segundo ele, os investimentos em rodovias, concessões e ferrovias ligados ao setor somam mais de R$ 10 bilhões (foto Arauco)

O lançamento da pedra fundamental da ferrovia do Projeto Sucuriú, em Inocência, reforça o papel do Mato Grosso do Sul como um dos principais polos globais da indústria de celulose. A nova ferrovia, viabilizada pelo marco regulatório das ferrovias, será fundamental para integrar a produção local à Malha Norte e, posteriormente, ao Porto de Santos.

Durante o evento, o governador Eduardo Riedel destacou que a logística é peça-chave para a competitividade industrial. Segundo ele, os investimentos em rodovias, concessões e ferrovias ligados ao setor somam mais de R$ 10 bilhões, com foco na segurança, eficiência e escoamento da produção.

“Este é um grande projeto, fruto de um Estado que possui um ambiente de negócios que atrai investimentos privados e que governa com uma visão clara de desenvolvimento e crescimento”, enfatizou Riedel.

 Segundo ele, “o Governo do Estado continuará sendo parceiro de Inocência e da Arauco para viabilizar essa infraestrutura que consolida o Mato Grosso do Sul como protagonista global no setor de florestas plantadas e transforma o imenso potencial da nossa região em oportunidades reais para a população.”

O prefeito Antônio Ângelo, ressaltou  a união de esforços entre o setor público e privado.  “Quero destacar a importância das parcerias que tornaram este projeto possível. O diálogo com a Arauco, com o Governo do Estado, com o Governo Federal e com as demais instituições envolvidas foi fundamental para que este marco se tornasse realidade. Quando há cooperação, os projetos saem do papel”, argumentou o prefeito.

Notícias Relacionadas

Além da ferrovia, também foram autorizadas obras estratégicas, como a construção de um gasoduto de 125 quilômetros, ligando Três Lagoas à fábrica da Arauco, com investimento superior a R$ 170 milhões, e a pavimentação de acessos na rodovia MS-377.

Outro destaque foi a assinatura do contrato de concessão da Rota da Celulose, que engloba rodovias estaduais e federais e prevê investimentos de R$ 10,1 bilhões ao longo de 30 anos, incluindo duplicações, acostamentos e melhorias na capacidade viária.

Antes da cerimônia de lançamento da pedra fundamental, as autoridades e convidados participaram de uma visita ao canteiro de obras.

fotos Álvaro Rezende

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos