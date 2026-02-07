Ferrovia do Projeto Sucuriú reduzirá emissões e vai retirar 190 caminhões por dia das rodovias

A ferrovia do Projeto Sucuriú, lançada oficialmente nesta sexta-feira (6), em Inocência, representa um avanço significativo na agenda de sustentabilidade da indústria de celulose. A adoção do modal ferroviário permitirá reduzir em até 94% as emissões de CO₂ associadas ao transporte da produção.

De acordo com a Arauco, a nova linha férrea vai eliminar cerca de 190 viagens diárias de caminhões, contribuindo para a segurança viária, a redução de custos logísticos e a diminuição do impacto ambiental nas rodovias da região.

O projeto contará com 26 locomotivas, 721 vagões e capacidade para transportar até 9.600 toneladas por composição, conectando diretamente a fábrica de Inocência à Malha Norte e aos principais portos brasileiros.

Além do impacto ambiental positivo, a obra deve gerar cerca de mil empregos diretos durante a construção da ferrovia. Já o Projeto Sucuriú como um todo estima criar mais de 14 mil postos de trabalho na fase de implantação e cerca de 6 mil vagas diretas e indiretas durante a operação.