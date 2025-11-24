Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

Confusão na confraternização

Festa de empresa termina com portas quebradas e carros danificados após briga entre funcionários

Um dos envolvidos na confusão teve ferimentos nas mãos após quebrar vidros e amassar capô de carro com socos

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

A equipe policial conduziu o suspeito à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos - Foto/Arquivo
A equipe policial conduziu o suspeito à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos - Foto/Arquivo

Na madrugada de domingo (23), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga durante um evento de confraternização de funcionários no Clube Energisa, localizado no bairro Lourdes.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 40 anos se envolveu em um confronto físico com outro participante da festa. Durante o desentendimento, ele atingiu uma porta de vidro, provocando estilhaçamento e causando ferimento na própria mão direita.

Ainda segundo o registro policial, em seguida, o homem descontrolado danificou o capô de um veículo da empresa que estava estacionado no local.

A equipe policial conduziu o suspeito à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Não houve registro de ferimentos graves a terceiros durante a ocorrência.

