Festa de Santos Reis mantém tradição com grande celebração em Paranaíba

Momentos de emoção marcaram a Festa de Santos Reis realizada neste sábado no sítio Mangueira, em Paranaíba. Cerca de 3 mil pessoas passaram pelo local ao longo do dia, reafirmando a força de uma das mais antigas manifestações religiosas do município e da cultura popular brasileira.

Uma ampla estrutura com tendas, montada à sombra das árvores, acolheu pessoas de todas as idades que atenderam ao convite do casal festeiro Irandi e sua esposa. A celebração teve significado especial para a família, já que representou o cumprimento de uma promessa feita pela mãe de Irandi, dedicada aos Três Reis Magos. Em uma faixa de saudação aos visitantes, ele expressou sua emoção: “Minha querida mãe, hoje estou cumprindo a promessa que um dia a senhora fez a Santos Reis. Gratidão. Eu amo você, mãe.”

A parte religiosa foi conduzida pela companhia Embaixadores dos Reis Magos, sob o comando do mestre de folia Naim (Anaim) Alves de Souza, que soma 62 anos dedicados às Festas de Reis, com apresentações em diversas cidades brasileiras. Aos 85 anos, o mestre destacou a importância da fé para a continuidade da tradição.

“Não importa se a festa não cai no dia 6 de janeiro. Pode ser no dia 24 ou 25. O que importa é nossa fé para continuar e cumprir nossa missão”, afirmou.

Com 15 integrantes, a companhia executou cantos, ritos e melodias, seguindo todas as etapas tradicionais do ritual da Folia de Reis, que simboliza a visita dos Três Reis Magos ao menino Jesus.

Além da devoção, a festa foi marcada pela partilha e pelo trabalho voluntário. Ao longo do dia e da noite, comidas típicas regionais e doces caseiros foram servidos aos participantes por um grupo de voluntários e amigos, liderados por Inesmar Nunes Lacerda, que há décadas atuam no preparo das refeições oferecidas aos devotos de Santos Reis.