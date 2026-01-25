Festa de Santos Reis mantém tradição com grande celebração em Paranaíba

Momentos de emoção marcaram a Festa de Santos Reis realizada neste sábado no sítio Mangueira, em Paranaíba. Cerca de 3 mil pessoas passaram pelo local ao longo do dia, reafirmando a força de uma das mais antigas manifestações religiosas do município e da cultura popular brasileira.
Uma ampla estrutura com tendas, montada à sombra das árvores, acolheu pessoas de todas as idades que atenderam ao convite do casal festeiro Irandi e sua esposa. A celebração teve significado especial para a família, já que representou o cumprimento de uma promessa feita pela mãe de Irandi, dedicada aos Três Reis Magos. Em uma faixa de saudação aos visitantes, ele expressou sua emoção: “Minha querida mãe, hoje estou cumprindo a promessa que um dia a senhora fez a Santos Reis. Gratidão. Eu amo você, mãe.”
A parte religiosa foi conduzida pela companhia Embaixadores dos Reis Magos, sob o comando do mestre de folia Naim (Anaim) Alves de Souza, que soma 62 anos dedicados às Festas de Reis, com apresentações em diversas cidades brasileiras. Aos 85 anos, o mestre destacou a importância da fé para a continuidade da tradição.
“Não importa se a festa não cai no dia 6 de janeiro. Pode ser no dia 24 ou 25. O que importa é nossa fé para continuar e cumprir nossa missão”, afirmou.
Com 15 integrantes, a companhia executou cantos, ritos e melodias, seguindo todas as etapas tradicionais do ritual da Folia de Reis, que simboliza a visita dos Três Reis Magos ao menino Jesus.
Além da devoção, a festa foi marcada pela partilha e pelo trabalho voluntário. Ao longo do dia e da noite, comidas típicas regionais e doces caseiros foram servidos aos participantes por um grupo de voluntários e amigos, liderados por Inesmar Nunes Lacerda, que há décadas atuam no preparo das refeições oferecidas aos devotos de Santos Reis.
De acordo com relatos preliminares, foram utilizados mais de 150 quilos de macarrão, quatro sacos de arroz e carne de mais de uma dezena de vacas para o preparo da tradicional bola de carne. Os doces da culinária local, servidos como sobremesa, atraíram longas filas de homens, mulheres e crianças.
O cardápio contou ainda com carne moída, quibebe e o tradicional macarrão preparado por Normina Maria de Souza, conhecida como Norminha do Macarrão, figura popular em Aparecida do Taboado (MS) e região, reconhecida por suas massas artesanais.
Ao final do terço, a bandeira de Santos Reis foi transferida aos festeiros do próximo ciclo. O casal Milton de Paula foi escolhido para organizar a festa de 2027, conforme determina a tradição.
Na programação, o show musical com a banda Brilhus animou o público, que dançou no chão de terra — previamente aguado para conter a poeira. Mesmo no início da noite, muitos veículos ainda chegavam ao local para acompanhar a apresentação da banda Santa Helena contratada para fechar a programação.