Festa dos 168 anos terá segurança reforçada com ações integradas

Forças de segurança atuarão de forma integrada com policiamento ostensivo, monitoramento por câmeras e reforço de efetivo.

As comemorações dos 168 anos de Paranaíba contarão com esquema especial de segurança integrada entre as forças policiais que atuam no município. Nesta quinta-feira (26), durante entrevista coletiva, o comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Paulo Ribeiro dos Santos, informou que o efetivo local contará com o reforço de 15 policiais do efetivo de Três Lagoas.

A ação da PM será realizada durante a Cavalgada, no próximo domingo (29), e entre os dias 2 a 5 de julho, nos shows gratuitos na avenida do Carnaíba. Viaturas e motocicletas serão utilizadas para o policiamento preventivo.

Além do efetivo da PM, a segurança será reforçada com 50 vigilantes particulares contratados pela Prefeitura Municipal. O local de realização dos shows, no perímetro da avenida do Carnaíba, será monitorado por um conjunto de 33 câmeras de segurança.

De acordo com o subcomandante, major PM Ronaldo Lopes da Silva, todas as pessoas que adentrarem o recinto da festa serão submetidas a revista pessoal. Será permitido o acesso com cooler, desde que sem bebidas em garrafas de vidro, sendo proibida a venda de bebidas a menores de idade.