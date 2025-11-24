Filho é preso em flagrante por ameaçar a própria mãe de morte no portão de casa

Na noite de terça-feira (18), por volta das 20h28, um homem foi preso pelo 13° Batalhão de Polícia Militar em Paranaíba, após descumprir uma Medida Protetiva de Urgência e ameaçar de morte a própria mãe, no bairro Jardim Redentora.

Segundo a Polícia Militar, a equipe da Rádio Patrulha 1 foi acionada via 190 após denúncia de que o indivíduo, alvo de medida judicial vigente, estava na residência da vítima proferindo ameaças e causando intimidação.

Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o homem em frente ao portão da casa, segurando um cabo de vassoura e realizando ameaças verbais. Conforme o relato oficial, ele largou o objeto ao notar a aproximação da viatura. A equipe realizou busca pessoal, sem localizar nenhum material ilícito.

A vítima confirmou que o filho tem comparecido frequentemente à residência, batendo no portão e intimidando-a. Ela apresentou a Medida Protetiva de Urgência expedida pela autoridade judicial, que proíbe qualquer aproximação ou contato por parte do autor.

Diante do descumprimento da medida e das ameaças, o homem recebeu voz de prisão. Ele não apresentava lesões aparentes e colaborou com os policiais durante a abordagem.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado boletim de ocorrência pelos crimes de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência e Ameaça, enquadrados na Lei de Violência Doméstica, permanecendo à disposição da Justiça.