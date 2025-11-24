Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

AMEAÇA DE MORTE

Filho é preso em flagrante por ameaçar a própria mãe de morte no portão de casa

Autor ignorou medida protetiva vigente e foi detido pela Polícia Militar no bairro Jardim Redentora; a vítima confirmou que o filho tem comparecido frequentemente à residência, batendo no portão prometendo matá-la

Leonardo Guimarães

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado boletim de ocorrência pelos crimes de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência e Ameaça - Foto/Arquivo
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado boletim de ocorrência pelos crimes de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência e Ameaça - Foto/Arquivo

Na noite de terça-feira (18), por volta das 20h28, um homem foi preso pelo 13° Batalhão de Polícia Militar em Paranaíba, após descumprir uma Medida Protetiva de Urgência e ameaçar de morte a própria mãe, no bairro Jardim Redentora.

Segundo a Polícia Militar, a equipe da Rádio Patrulha 1 foi acionada via 190 após denúncia de que o indivíduo, alvo de medida judicial vigente, estava na residência da vítima proferindo ameaças e causando intimidação.

Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o homem em frente ao portão da casa, segurando um cabo de vassoura e realizando ameaças verbais. Conforme o relato oficial, ele largou o objeto ao notar a aproximação da viatura. A equipe realizou busca pessoal, sem localizar nenhum material ilícito.

A vítima confirmou que o filho tem comparecido frequentemente à residência, batendo no portão e intimidando-a. Ela apresentou a Medida Protetiva de Urgência expedida pela autoridade judicial, que proíbe qualquer aproximação ou contato por parte do autor.

Diante do descumprimento da medida e das ameaças, o homem recebeu voz de prisão. Ele não apresentava lesões aparentes e colaborou com os policiais durante a abordagem.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado boletim de ocorrência pelos crimes de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência e Ameaça, enquadrados na Lei de Violência Doméstica, permanecendo à disposição da Justiça.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos