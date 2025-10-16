Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

PREVISÃO DO TEMPO

Fim de semana em Paranaíba será marcado por instabilidade e queda de temperatura

Previsão indica pancadas de chuva, com possibilidade de temporais entre sábado e domingo na região

Leonardo Guimarães

Praça do Lions Clube em Paranaíba - Foto/Leonardo Guimarães
Praça do Lions Clube em Paranaíba - Foto/Leonardo Guimarães

A previsão do tempo para Paranaíba indica mudanças significativas no clima ao longo desta quinta-feira (16) e do final de semana. Após dias de calor intenso e sensação de abafamento, a cidade deve registrar pancadas de chuva e variação nas temperaturas nos próximos dias. Nesta quinta-feira, sol entre muitas nuvens durante o dia e possibilidade de pancadas de chuva à noite. A temperatura varia entre 24°C e 37°C, e a umidade relativa do ar oscila de 36% a 78%. A possibilidade de chuva é de 40%, com volume estimado em 0,8 mm. Os ventos sopram de sudeste a 4 km/h, e o sol nasce às 5h54, se pondo às 18h26.

Sexta-feira com calor e pancadas de chuva à noite

A sexta-feira deve começar com sol entre muitas nuvens e deve seguir com períodos de céu nublado. No período noturno, há previsão de pancadas de chuva isoladas. A temperatura varia entre 24°C e 37°C. A umidade relativa do ar oscila entre 36% e 78%, e o volume de chuva esperado é de 0,8 mm, com 40% de probabilidade. Os ventos sopram do sudeste a 4 km/h. O sol nasceu às 5h54 e deve se pôr às 18h26.

Sábado com temporais à tarde

No sábado (18), o tempo muda: o dia começa nublado com possibilidade de chuva já pela manhã. À tarde, a previsão aponta para temporais na região. Durante a noite, o tempo melhora, com diminuição das nuvens e ausência de chuvas. A mínima será de 23°C e a máxima de 32°C. A probabilidade de chuva é de 80%, com volume previsto de 7,2 mm. A umidade relativa varia de 59% a 94%, e os ventos sopram entre norte e sudoeste, com intensidade de até 8 km/h.

Domingo com tempo mais ameno e chuva passageira

O domingo (19) terá clima mais ameno e instável. A previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva passageira. À noite, o céu deve ficar bastante nublado, mas sem previsão de precipitações. As temperaturas variam entre 21°C e 27°C. A chance de chuva é de 78%.

