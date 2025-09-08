Fim de semana tem três prisões em Paranaíba após denúncias ao 190

Plantão policial do fim de semana registra três prisões em Paranaíba

O plantão do 13º Batalhão de Polícia Militar foi marcado por diversas ocorrências no último fim de semana, resultando em três prisões. As ações aconteceram a partir de denúncias feitas pelo serviço 190 e envolveram crimes de importunação sexual, perturbação da ordem, incêndio e cumprimento de mandado de prisão.

Perturbação do sossego e importunação sexual

No bairro Cohab Santa Rita, policiais conduziram um homem acusado de perturbar o sossego e praticar importunação sexual durante uma festa. Segundo relatos, o suspeito teria invadido a residência da vítima sem autorização, proferindo ofensas e cometendo atos de cunho sexual. O boletim de ocorrência também registrou que o indivíduo apresentava claros sinais de embriaguez.

Incêndio e resistência

Em outra ocorrência, a equipe foi acionada após denúncia de que um homem estaria jogando entulhos e utensílios na via pública, além de atear fogo no material. Os policiais conseguiram controlar as chamas com meios improvisados, evitando maiores riscos à comunidade.