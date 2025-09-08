Veículos de Comunicação
SEGURANÇA PÚBLICA

Fim de semana tem três prisões em Paranaíba após denúncias ao 190

Em apenas dois dias, a Polícia Militar atuou em situações que foram desde perturbação do sossego até a captura de foragido da Justiça, reforçando a sensação de segurança na cidade.

Roberto Chamorro

Ocorrências registradas pelo 13º Batalhão de Polícia Militar envolveram importunação sexual, incêndio e cumprimento de mandado de prisão.
Plantão policial do fim de semana registra três prisões em Paranaíba

O plantão do 13º Batalhão de Polícia Militar foi marcado por diversas ocorrências no último fim de semana, resultando em três prisões. As ações aconteceram a partir de denúncias feitas pelo serviço 190 e envolveram crimes de importunação sexual, perturbação da ordem, incêndio e cumprimento de mandado de prisão.

Perturbação do sossego e importunação sexual

No bairro Cohab Santa Rita, policiais conduziram um homem acusado de perturbar o sossego e praticar importunação sexual durante uma festa. Segundo relatos, o suspeito teria invadido a residência da vítima sem autorização, proferindo ofensas e cometendo atos de cunho sexual. O boletim de ocorrência também registrou que o indivíduo apresentava claros sinais de embriaguez.

Incêndio e resistência

Em outra ocorrência, a equipe foi acionada após denúncia de que um homem estaria jogando entulhos e utensílios na via pública, além de atear fogo no material. Os policiais conseguiram controlar as chamas com meios improvisados, evitando maiores riscos à comunidade.

Durante a abordagem, o suspeito resistiu às ordens da guarnição e avançou contra um dos militares, conduzindo ainda um cão de grande porte. Para conter a situação e preservar a integridade de todos, foi necessário o uso de instrumento de menor potencial ofensivo, o que garantiu o controle da ocorrência.

Cumprimento de mandado de prisão

Em patrulhamento preventivo no bairro Lourdes, os policiais identificaram um homem já conhecido das forças de segurança e com mandado de prisão em aberto. Após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Confirmada a ordem judicial, ele recebeu voz de prisão, teve seus direitos assegurados e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba. Não houve necessidade do uso de algemas.

As três ocorrências foram devidamente registradas e encaminhadas para as providências legais.

