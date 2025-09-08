Fim de semana tem três prisões em Paranaíba após denúncias ao 190

Plantão policial do fim de semana registra três prisões em Paranaíba
O plantão do 13º Batalhão de Polícia Militar foi marcado por diversas ocorrências no último fim de semana, resultando em três prisões. As ações aconteceram a partir de denúncias feitas pelo serviço 190 e envolveram crimes de importunação sexual, perturbação da ordem, incêndio e cumprimento de mandado de prisão.
Perturbação do sossego e importunação sexual
No bairro Cohab Santa Rita, policiais conduziram um homem acusado de perturbar o sossego e praticar importunação sexual durante uma festa. Segundo relatos, o suspeito teria invadido a residência da vítima sem autorização, proferindo ofensas e cometendo atos de cunho sexual. O boletim de ocorrência também registrou que o indivíduo apresentava claros sinais de embriaguez.
Incêndio e resistência
Em outra ocorrência, a equipe foi acionada após denúncia de que um homem estaria jogando entulhos e utensílios na via pública, além de atear fogo no material. Os policiais conseguiram controlar as chamas com meios improvisados, evitando maiores riscos à comunidade.
Durante a abordagem, o suspeito resistiu às ordens da guarnição e avançou contra um dos militares, conduzindo ainda um cão de grande porte. Para conter a situação e preservar a integridade de todos, foi necessário o uso de instrumento de menor potencial ofensivo, o que garantiu o controle da ocorrência.
Cumprimento de mandado de prisão
Em patrulhamento preventivo no bairro Lourdes, os policiais identificaram um homem já conhecido das forças de segurança e com mandado de prisão em aberto. Após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Confirmada a ordem judicial, ele recebeu voz de prisão, teve seus direitos assegurados e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba. Não houve necessidade do uso de algemas.
As três ocorrências foram devidamente registradas e encaminhadas para as providências legais.