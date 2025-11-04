Força Tática apreende dez tabletes de maconha e prende casal durante operação no bairro Industrial de Lourdes

A guarnição da Força Tática do 13º Batalhão de Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (BPMMS), em Paranaíba, realizou na noite de ontem (03) a apreensão de dez tabletes de maconha, após a prisão de um casal no bairro Industrial de Lourdes.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais notaram um veículo Voyage em atitude suspeita, com insufilm que dificultava a identificação dos ocupantes. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista tentou realizar uma manobra para despistar a equipe, aumentando as suspeitas. A guarnição então emitiu sinais sonoros e luminosos e efetuou a abordagem. No interior do automóvel estavam um homem de 25 anos e uma mulher de 29, ambos aparentando nervosismo.

Questionados sobre a presença de algo ilícito no veículo, como armas ou drogas, negaram. Durante a revista pessoal, nada foi encontrado; contudo, os policiais sentiram o odor característico de maconha. Na busca veicular, localizaram um tablete envolto em fita adesiva azul e uma pequena porção de substância semelhante à maconha.

O homem declarou que a droga seria para consumo próprio, enquanto a mulher afirmou desconhecer sua presença no carro. Diante da situação, o casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido e o veículo.

Durante o trajeto, o motorista confessou que havia mais drogas em sua residência e indicou o local onde estariam escondidas. Os policiais foram até o endereço e, com autorização do morador, realizaram buscas, mas nada foi localizado. Moradores, sob anonimato, relataram ter visto dois homens não identificados retirando uma sacola do imóvel momentos antes da chegada da viatura.