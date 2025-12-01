Forças policiais apreendem mais de 6 toneladas de drogas em duas operações em Paranaíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) apreenderam 5.648 quilos de maconha durante uma ação conjunta realizada nesta segunda-feira (1º), em Paranaíba (MS). A droga teria como destino o estado de Minas Gerais.

O flagrante aconteceu na BR-158, após informações repassadas pelo setor de inteligência da Polícia Militar. Durante a abordagem a um caminhão, o condutor afirmou desconhecer a carga transportada. No entanto, após a abertura do compartimento, os policiais localizaram a grande quantidade de entorpecentes.

Em outra ocorrência registrada no fim de semana, equipes da Força Tática do 13º Batalhão da Polícia Militar apreenderam mais de meio quilo de substância análoga à cocaína durante patrulhamento tático na Avenida Antônio Marão, nas proximidades do Cemitério Municipal.