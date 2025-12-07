Frigosul realiza encontro regional sobre pecuária sustentável em Paranaíba

A Frigosul / Frigorífico Sul, detentora da marca SulBeef, com matriz em Aparecida do Taboado, realiza em Paranaíba nesta quarta-feira (10) o “Frigosul Conecta Pecuária – 3ª Etapa”, um encontro regional voltado ao debate sobre o cenário atual da pecuária brasileira, com foco na produção sustentável e rentável.

O evento será realizado a partir das 18h30, no tatersal da Leilosin Leilões, localizado no Sindicato Rural de Paranaíba, reunindo pecuaristas e profissionais do setor de Paranaíba e municípios vizinhos.