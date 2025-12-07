Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

AGRONEGÓCIO

Frigosul realiza encontro regional sobre pecuária sustentável em Paranaíba

Evento “Frigosul Conecta Pecuária” reúne produtores e especialistas para debater cenário econômico e produção sustentável da cadeia da carne.

Roberto Chamorro

Rebanho de gado de corte representa o fortalecimento da pecuária e a produção sustentável debatida no evento em Paranaíba. Foto EBC
A Frigosul / Frigorífico Sul, detentora da marca SulBeef, com matriz em Aparecida do Taboado, realiza em Paranaíba nesta quarta-feira (10) o “Frigosul Conecta Pecuária – 3ª Etapa”, um encontro regional voltado ao debate sobre o cenário atual da pecuária brasileira, com foco na produção sustentável e rentável.

O evento será realizado a partir das 18h30, no tatersal da Leilosin Leilões, localizado no Sindicato Rural de Paranaíba, reunindo pecuaristas e profissionais do setor de Paranaíba e municípios vizinhos.

A programação contará com a presença de Fabiano Pessati, coordenador da ATeG Bovinocultura de Corte do Senar/MS, que fará uma análise do cenário econômico da pecuária, seguida da palestra de Ismael Pereira, consultor técnico e zootecnista, que apresentará as principais tendências da pecuária sustentável.

O Frigosul Conecta Pecuária é uma ferramenta da empresa para fortalecer a conexão entre quem produz e quem processa a carne de qualidade que chega às mesas do Brasil e do mundo, oferecendo informação, tecnologia e um canal direto de comunicação com os produtores.

