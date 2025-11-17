Furto em baú de motocicleta termina com suspeito detido em Paranaíba

A Polícia Militar de Paranaíba deteve, na noite de domingo (16), um homem de 32 anos suspeito de furtar o baú uma motocicleta Honda Biz que estava estacionada em frente a um residencial na região central da cidade. A vítima, de 55 anos, relatou que o veículo, pertencente à sua neta, teve a trava, a fechadura do banco e o baú danificados durante a ação criminosa. Uma bolsa com documentos pessoais, cartão bancário e dinheiro foi levada.
A ocorrência foi informada via WhatsApp à guarnição, que também recebeu imagens de câmeras de segurança. O material permitiu identificar o suspeito, conhecido pelo apelido de “Nicotina”.
Com base nas informações, os policiais intensificaram o patrulhamento no bairro Jardim América. Moradores, temendo represálias, indicaram de forma anônima a casa onde o suspeito estaria. No local, o proprietário confirmou que o homem dormia ali.
Ao ser acordado, ainda sonolento, o suspeito confessou o furto. Ele afirmou ter deixado o cartão bancário em uma lixeira na rua Sérvulo Arantes e a bolsa perto do tronco de uma árvore na rua Capitão Altino Lopes.
Durante as diligências, a equipe localizou o cartão no exato ponto indicado. A bolsa, porém, já havia sido recolhida por um morador da casa em frente, que informou tê-la guardado e a devolveu voluntariamente.
O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil sem necessidade de algemas, já que permaneceu colaborativo durante toda a ação.