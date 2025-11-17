Furto em baú de motocicleta termina com suspeito detido em Paranaíba

A Polícia Militar de Paranaíba deteve, na noite de domingo (16), um homem de 32 anos suspeito de furtar o baú uma motocicleta Honda Biz que estava estacionada em frente a um residencial na região central da cidade. A vítima, de 55 anos, relatou que o veículo, pertencente à sua neta, teve a trava, a fechadura do banco e o baú danificados durante a ação criminosa. Uma bolsa com documentos pessoais, cartão bancário e dinheiro foi levada.

A ocorrência foi informada via WhatsApp à guarnição, que também recebeu imagens de câmeras de segurança. O material permitiu identificar o suspeito, conhecido pelo apelido de “Nicotina”.

Com base nas informações, os policiais intensificaram o patrulhamento no bairro Jardim América. Moradores, temendo represálias, indicaram de forma anônima a casa onde o suspeito estaria. No local, o proprietário confirmou que o homem dormia ali.