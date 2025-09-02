Uma guarnição da Policia Militar foi acionada durante a noite de segunda-feira (2) por uma mulher de 30 anos, mãe de uma adolescente de 14 anos, que estaria sendo vítima de violência doméstica no bairro Jardim América, em Paranaíba. A mãe relatou que a filha telefonou pedindo socorro, pois havia sido agredida e ameaçada por seu convivente, um jovem de 24 anos, em sua casa. Policiais se deslocaram até o local indicado, onde encontrou a adolescente abrigada na casa da tia. Entenda os detalhes da ocorrência:
SOFRIMENTO PRECOCE
Garota de 14 anos acusa 'marido' de agressão após briga por saída para beber
A mãe da adolescente, uma mulher de 30 anos, acionou a Polícia Militar denunciando o genro, um jovem de 24 anos
Da esquerda à direita
Maycol Queiroz chega ao PL, partido dos adversários Fabiano Agi e João Catan: o que esperar?
Originário do PDT, com passagem pelo extinto PSDB, prefeito passará a fazer parte do mesmo partido de vereador e deputado estadual historicamente opositores
POLÍTICA EM MATO GROSSO DO SUL
Prefeito Maycol Queiroz se filia ao PL junto com Reinaldo Azambuja
Com a adesão de 18 prefeitos tucanos, o PL fortalece sua base no Estado e passa a contar com 23 gestores municipais.
ARTE PARA VIDA!
“A Arte Ressignificando a Vida” abre inscrições para violino e flauta em Paranaíba
A Secretaria Municipal de Cultura abriu inscrições para novas turmas do projeto “A Arte Ressignificando a Vida”, iniciativa que transforma a realidade de crianças, adolescentes e jovens por meio da arte e da música. Foram anunciadas duas frentes: violino para maiores de 12 anos (toda quinta, 14h–15h) e flauta para crianças a partir de 8 […]
SESSÃO TRANQUILA
Câmara de Paranaíba tem 23 indicações e aprova emenda impositiva em 2% dos vereadores
Na noite de ontem (1º.set), a Câmara Municipal de Paranaíba realizou a 29ª sessão ordinária, considerada “tranquila” pela presidente Vanice Luciana Oliveira, com 23 indicações, moção de aplausos e votações em primeira e segunda etapas, além de regime de urgência para fixar em 2% a emenda impositiva dos vereadores. Indicações Segundo a Mesa Diretora, foram […]
PARANAÍBA /POLÍTICA
Câmara tem sessão marcada por homenagens, debate do Setembro Amarelo e votações
Entre as indicações, destacam-se medidas de proteção a animais, atendimento humanizado em casos de natimorto e enfrentamento ao assédio no serviço público.
Mundo Animal
1° etapa de vacinação alcança mais de 3 mil animais em Paranaíba; Centro de Zoonoses já tem área de construção
De acordo com o diretor da Vigilância Sanitária, terreno, verba e projeto do Centro de Zoonoses já estão garantidos para o município