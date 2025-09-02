Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

SOFRIMENTO PRECOCE

Garota de 14 anos acusa 'marido' de agressão após briga por saída para beber

A mãe da adolescente, uma mulher de 30 anos, acionou a Polícia Militar denunciando o genro, um jovem de 24 anos

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

O acusado de agredir a adolescente fugiu do local antes da chegada da polícia – Foto/Arquivo
O acusado de agredir a adolescente fugiu do local antes da chegada da polícia – Foto/Arquivo

Uma guarnição da Policia Militar foi acionada durante a noite de segunda-feira (2) por uma mulher de 30 anos, mãe de uma adolescente de 14 anos, que estaria sendo vítima de  violência doméstica no bairro Jardim América, em Paranaíba. A mãe relatou que a filha telefonou pedindo socorro, pois havia sido agredida e ameaçada por seu convivente, um jovem de 24 anos, em sua casa. Policiais se deslocaram até o local indicado, onde encontrou a adolescente abrigada na casa da tia. Entenda os detalhes da ocorrência:

