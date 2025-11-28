Veículos de Comunicação
RESGATE ANIMAL

Gato é resgatado após permanecer preso em coqueiro por cerca de 10 dias em Paranaíba

Ex-vereador e equipe de manutenção de redes de internet se uniram para operação de salvamento improvisado, mas bem sucedido

Leonardo Guimarães

Com equipamentos improvisatos, sargento e homens de empresa de internet retiraram o animal do alto da árvore - Foto/Eliza Aparecida
Com equipamentos improvisatos, sargento e homens de empresa de internet retiraram o animal do alto da árvore - Foto/Eliza Aparecida

Um gato que permanecia preso em um coqueiro foi resgatado na manhã desta sexta-feira (28) no bairro Jardim Imperial, em Paranaíba. Segundo a proprietária da residência, o animal estava no alto da árvore há aproximadamente 10 dias. O incidente ocorreu por volta das 11h na Rua Geraldo Nunes Ribeiro.

De acordo com o ex-vereador Marco Antônio Benites (Sargento Benites), a ação teve início após a testemunha Eliza Aparecida Rosa da Silva acionar o político em busca de auxílio. Durante a tentativa de resgate, Benites encontrou uma equipe terceirizada de manutenção de redes de internet, que se disponibilizou a colaborar na operação.

O resgate foi realizado com o uso de escadas e equipamentos de segurança improvisados. Após ser retirado do coqueiro, o animal não apresentava ferimentos e retornou ao solo, fugindo em seguida do local. Confira as imagens:

