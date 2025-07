Gerson Claro: Paixão pela política move novo cidadão paranaibense

O deputado estadual Gerson Dino Claro, junto com o governador Eduardo Riedel, agora é cidadão honorário de Paranaíba. A homenagem foi aprovada em novembro de 2022 por iniciativa do vereador Andrew Robalinho, por meio do Decreto Legislativo nº 006, de 8 de novembro de 2022, promulgado pelo então presidente da Câmara, vereador Edmar Pires da Silva Jr. – “Dollar”.

Natural de Itaporã, Gerson tem uma trajetória marcada por dedicação desde a juventude. Aos 13 anos, já ajudava na olaria do pai e caminhava seis quilômetros a pé todos os dias para ir à escola. Após servir o Exército em Nioaque e se formar no magistério, começou a dar aulas para crianças em Sidrolândia, passando mais de uma década em sala de aula e conhecendo de perto a realidade da educação brasileira.

Nascido em uma família agregadora e rodeado de amigos, Gerson sentiu, desde cedo, o chamado para atuar na política e ajudar sua comunidade. Ingressou na Faculdade de Direito, graduando-se em 2002 e, mais tarde, concluiu pós-graduação em Gestão Pública e Direito Administrativo.

Historiador e advogado, destacou-se no meio jurídico e tornou-se sócio de um dos maiores escritórios de advocacia do Estado. Sua atuação no setor público inclui oito anos como diretor da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), onde auxiliou dezenas de prefeituras na gestão e execução de políticas públicas.