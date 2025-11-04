Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

POLÍTICA RURAL

Gilmar Ferraz Macedo é eleito novo presidente do Sindicato Rural de Paranaíba

Roberto Chamorro

Grupo de apoio ao novo presidente do sindicato rural
Grupo de apoio ao novo presidente do sindicato rural

O empresário Gilmar Ferraz Macedo foi eleito novo presidente do Sindicato Rural de Paranaíba e tomará posse em janeiro do próximo ano. A eleição contou com a participação de 247 associados com direito a voto. Foram registradas 12 abstenções, 120 votos “Sim e 115 votos “Não, resultando em 51% dos votos válidos para a chapa única.

Em sua primeira entrevista após o resultado, Gilmar criticou a mobilização em favor do voto “Não”, que, segundo ele, foi organizada pelo grupo que atualmente dirige a entidade.

“Seria mais bonito se tivessem apresentado um nome para concorrer”, afirmou o futuro presidente, garantindo que pretende trabalhar intensamente para mostrar que aqueles que votaram contra estavam equivocados.

Entre as promessas de campanha, Gilmar Macedo destacou a realização de festas com portões abertos à população durante o aniversário da cidade — iniciativa que, segundo ele, deve ser viabilizada já no próximo ano.

O novo dirigente também afirmou ter conseguido a doação de aproximadamente R$ 700 mil para o Sindicato Rural, além da confirmação do show de Maiara e Maraísa na Expopar 2026 , com entrada gratuita para o público.

Novas iniciativas e acordos

Macedo revelou ainda que está em entendimento com a prefeitura para definir a forma legal de destinar aos produtores rurais mais de uma centena de mata-burros de concreto, atualmente armazenados nos altos da Avenida Três Lagoas.

“Queremos discutir com a prefeitura a possibilidade de que as pontes na zona rural sejam de concreto”, declarou o novo presidente.

