Golpistas se passam por promotor e causam prejuízo de mais de R$ 42 mil a irmãs idosas

A Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba registrou um boletim de ocorrência por estelionato envolvendo duas irmãs, de 63 e 65 anos, que foram vítimas de um golpe sofisticado aplicado ao longo de aproximadamente quatro meses.

De acordo com o registro policial, nesta segunda-feira uma das vítimas procurou a unidade para relatar que ela e a irmã vinham sendo assediadas por estelionatários desde outubro do ano passado. Os contatos eram realizados por meio de um número de telefone com DDD do Estado de São Paulo.

Um dos criminosos se apresentou como promotor de Justiça, utilizando o nome fictício , e informou que uma das irmãs teria vencido uma ação judicial relacionada a um consórcio com cobrança de juros abusivos. Em seguida, outro golpista passou a manter contato com as vítimas, se passando por advogado de um processo real, o que aumentou a credibilidade da fraude.