Início Paranaíba

MS ATIVO - MUNICIPALISMO

Governador Eduardo Riedel anuncia novos investimentos para Paranaíba durante reunião com lideranças

Município será contemplado com nova etapa de recapeamento asfáltico e outros projetos por meio do programa MS Ativo.

Roberto Chamorro

Governador Eduardo Riedel e lideranças de Paranaíba durante reunião que definiu novos investimentos para o município.
Governador Eduardo Riedel e lideranças de Paranaíba durante reunião que definiu novos investimentos para o município.

O  governador Eduardo Riedel recebeu nesta terça-feira (9) lideranças do município de Paranaíba  apara ajustar prioridades e direcionar novos investimentos dentro do programa MS Ativo-Municipalismo .

 A reunião contou com a presença do prefeito Maycol Queiroz, do vice prefeito, José Barbosa Barros, onze vereadores, sete secretários municipais,  da deputada estadual Mara Caseiro, dos deputados Pedro Pedrossian Neto e  Paulo Correa, além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro.

 Durante o encontro, foram definidos novos investimentos para o município, incluindo uma nova etapa de recapeamento de diversas ruas, com aporte estimado em R$ 12 milhões.

Os investimentos foram firmados por meio do programa MS Ativo. Segundo o governador, o encontro foi o momento de ouvir novas demandas do município e planejar os investimentos futuros. “Avançamos em muitas obras e agora é hora de combinar os investimentos de 2026. Fazemos um esforço máximo para promover entregas nos municípios”, afirmou Riedel.

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, agradeceu o apoio do Governo do Estado e apresentou novos projetos. Entre os pedidos está a implantação de um túnel no Parque Industrial, proposta que será analisada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) em conjunto com a concessionária responsável pela rodovia.

De acordo com o prefeito, todas as obras da primeira etapa do programa MS Ativo já foram entregues ou estão em fase de execução. “Estes investimentos chegaram na porta da casa do cidadão. Agora apresentamos novos projetos para que a parceria com o Estado continue gerando benefícios diretos à população”, destacou.

