Governo estadual entrega R$ 29 milhões em obras e reforça política municipalista em Cassilândia

O Governo de Mato Grosso do Sul entregou, nesta sexta-feira (12), um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 29 milhões em Cassilândia. As ações consolidam o avanço do programa MS Ativo e reforçam a política municipalista do Estado.

O governador Eduardo Riedel, acompanhado do prefeito Rodrigo Barbosa de Freitas e de diversas lideranças, destacou que as entregas representam obras estruturantes que melhoram a vida da população.

“Quando nos propomos a trabalhar em parceria com os municípios, as coisas acontecem de maneira muito mais legítima junto à população. (…) Esse bom momento que o Estado vive é fruto da capacidade de atrair investimentos, crescer e se desenvolver, sempre junto aos municípios, olhando especialmente para aqueles que mais precisam”, afirmou.

Entre as entregas, está a reforma completa da Escola Estadual Hermelina Barbosa Leal, que recebeu R$ 10,1 milhões em obras de acessibilidade, proteção contra incêndio, impermeabilização, melhorias estruturais e aquisição de novos equipamentos — como computadores, tablets, mobiliário e aparelhos de ar-condicionado.