Governo estadual entrega R$ 29 milhões em obras e reforça política municipalista em Cassilândia

O Governo de Mato Grosso do Sul entregou, nesta sexta-feira (12), um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 29 milhões em Cassilândia. As ações consolidam o avanço do programa MS Ativo e reforçam a política municipalista do Estado.
O governador Eduardo Riedel, acompanhado do prefeito Rodrigo Barbosa de Freitas e de diversas lideranças, destacou que as entregas representam obras estruturantes que melhoram a vida da população.
“Quando nos propomos a trabalhar em parceria com os municípios, as coisas acontecem de maneira muito mais legítima junto à população. (…) Esse bom momento que o Estado vive é fruto da capacidade de atrair investimentos, crescer e se desenvolver, sempre junto aos municípios, olhando especialmente para aqueles que mais precisam”, afirmou.
Entre as entregas, está a reforma completa da Escola Estadual Hermelina Barbosa Leal, que recebeu R$ 10,1 milhões em obras de acessibilidade, proteção contra incêndio, impermeabilização, melhorias estruturais e aquisição de novos equipamentos — como computadores, tablets, mobiliário e aparelhos de ar-condicionado.
O secretário de Educação, Hélio Daher, ressaltou que o investimento valoriza a escola pública e incentiva os alunos.
“Mais de 60% das nossas escolas já funcionam em tempo integral. Não foi fácil convencer, no início houve dúvidas, mas graças a diretores comprometidos avançamos. Isso porque vivemos em um Estado que cresce muito”, afirmou.
O bairro Izanópolis recebeu R$ 10,9 milhões em obras de revitalização do pavimento, modernizando a malha viária e garantindo melhor mobilidade urbana. O prefeito Rodrigo Barbosa agradeceu os investimentos.
“Todos sabem como era difícil transitar por lá, de tantos buracos, e hoje a região está transformada”, disse.
Outro destaque foi a modernização do Aeródromo de Cassilândia, que recebeu R$ 6,7 milhões em obras de restauração da pista de pouso, taxiway e pátio de aeronaves, além da implantação de cerca operacional. O projeto faz parte do Plano Aeroviário Estadual, que prevê R$ 250 milhões até 2026 para aeroportos e aeródromos em cidades como Jardim, Naviraí, Camapuã, Paranaíba, Água Clara e Inocência