Grupo Onça Pintada realiza mutirão de prevenção ao câncer de mama em Paranaíba

Aproximadamente 100 mulheres de Paranaíba receberam atendimento gratuito de prevenção ao câncer de mama neste sábado (29), durante ação promovida pelo Grupo Onça Pintada (GOP), no Centro de Atendimento à Mulher.
A iniciativa integra a agenda anual do grupo no interior de Mato Grosso do Sul e contou com o apoio do deputado estadual Paulo Corrêa, que acompanhou os atendimentos no município. Também participaram da mobilização a Secretaria Municipal de Saúde, o vereador Marcos Carenga e o ex-vereador Adriano Caçula.
Os atendimentos ocorreram ao longo de todo o dia e tiveram como objetivo o rastreamento precoce do câncer de mama, uma das principais causas de mortalidade entre mulheres no Brasil. As pacientes passaram por avaliação clínica e exame de toque. Nos casos em que foram identificados nódulos, foi realizada a ultrassonografia.
De acordo com a assistente social do grupo, Ana Dalva Bezerra, as mulheres que apresentarem necessidade de avaliação complementar serão encaminhadas para novos exames. “O câncer de mama é o que mais mata mulheres no mundo, mas também é um dos que mais tem cura quando diagnosticado precocemente. A prevenção é o melhor caminho”, destacou.
Ela reforçou ainda a importância do autocuidado. “A prevenção é a coisa mais simples que existe, porque depende apenas da própria mulher. É fundamental se tocar todos os meses, observar o próprio corpo e procurar atendimento ao perceber qualquer alteração”, orientou.
Criado há 23 anos, o Grupo Onça Pintada já percorreu os 79 municípios de Mato Grosso do Sul com sua unidade móvel, realizando mais de 75 mil atendimentos. Segundo o deputado Paulo Corrêa, as mulheres recebem todo o cuidado dentro do próprio município, com o apoio de voluntários.
Ao falar sobre a criação do grupo, o parlamentar lembrou que perdeu a mãe aos 46 anos em decorrência de complicações do câncer de mama. “Essa perda me motivou a transformar a dor em ação. Nossa missão é salvar vidas por meio da prevenção, pois o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura”, afirmou.