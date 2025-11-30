Veículos de Comunicação
Grupo Onça Pintada realiza mutirão de prevenção ao câncer de mama em Paranaíba

Ação do Grupo Onça Pintada garantiu atendimento preventivo gratuito e rastreamento precoce do câncer de mama no município.

Roberto Chamorro

• Mulheres foram atendidas gratuitamente durante ação do Grupo Onça Pintada no Centro de Atendimento à Mulher, em Paranaíba.
Aproximadamente 100 mulheres de Paranaíba receberam atendimento gratuito de prevenção ao câncer de mama neste sábado (29), durante ação promovida pelo Grupo Onça Pintada (GOP), no Centro de Atendimento à Mulher.

A iniciativa integra a agenda anual do grupo no interior de Mato Grosso do Sul e contou com o apoio do deputado estadual Paulo Corrêa, que acompanhou os atendimentos no município. Também participaram da mobilização a Secretaria Municipal de Saúde, o vereador Marcos Carenga e o ex-vereador Adriano Caçula.

Os atendimentos ocorreram ao longo de todo o dia e tiveram como objetivo o rastreamento precoce do câncer de mama, uma das principais causas de mortalidade entre mulheres no Brasil. As pacientes passaram por avaliação clínica e exame de toque. Nos casos em que foram identificados nódulos, foi realizada a ultrassonografia.

De acordo com a assistente social do grupo, Ana Dalva Bezerra, as mulheres que apresentarem necessidade de avaliação complementar serão encaminhadas para novos exames. “O câncer de mama é o que mais mata mulheres no mundo, mas também é um dos que mais tem cura quando diagnosticado precocemente. A prevenção é o melhor caminho”, destacou.

Ela reforçou ainda a importância do autocuidado. “A prevenção é a coisa mais simples que existe, porque depende apenas da própria mulher. É fundamental se tocar todos os meses, observar o próprio corpo e procurar atendimento ao perceber qualquer alteração”, orientou.

Criado há 23 anos, o Grupo Onça Pintada já percorreu os 79 municípios de Mato Grosso do Sul com sua unidade móvel, realizando mais de 75 mil atendimentos. Segundo o deputado Paulo Corrêa, as mulheres recebem todo o cuidado dentro do próprio município, com o apoio de voluntários.

Ao falar sobre a criação do grupo, o parlamentar lembrou que perdeu a mãe aos 46 anos em decorrência de complicações do câncer de mama. “Essa perda me motivou a transformar a dor em ação. Nossa missão é salvar vidas por meio da prevenção, pois o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura”, afirmou.

