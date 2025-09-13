Grupo Pedra inaugura Usina Cedro em Paranaíba e fortalece bioenergia no Mato Grosso do Sul

A Usina Cedro foi inaugurada nesta sexta-feira (12), em Paranaíba, marcando a entrada do Grupo Pedra Agroindustrial em Mato Grosso do Sul e reforçando o papel do Estado como potência verde na transição energética brasileira.
Durante a cerimônia, o governador Eduardo Riedel destacou o impacto regional e ambiental do empreendimento. Para ele, a nova unidade representa desenvolvimento econômico aliado à sustentabilidade, ampliando a capacidade produtiva do Estado e fortalecendo a bioenergia como vetor estratégico global para o futuro do Brasil.
“Estamos trabalhando com uma mudança conceitual, com usinas de capturar carbono, de gerar desenvolvimento e de sustentabilidade”, afirmou.
Produção e números
Com capacidade para processar 614.229 toneladas de cana-de-açúcar, a usina — que iniciou a operação em agosto passado — deve produzir 53.284 m³ de etanol hidratado e cogerar 38.602 MWh já na safra 2025/26. O setor projeta, ainda, para Mato Grosso do Sul, uma produção de 4,7 bilhões de litros de etanol (alta de 11%) e 2,6 milhões de toneladas de açúcar (crescimento de 30%), consolidando o Estado como um dos principais polos de bioenergia do país.
O superintendente do Grupo Pedra, Luiz Roberto Kayzel Cruz, enfatizou que Mato Grosso do Sul possui enorme potencial produtivo e que a usina nasce “com o propósito de produzir energia limpa, gerar desenvolvimento local e contribuir de forma concreta para um futuro mais sustentável”.
Empregos e impacto social
A trajetória da Usina Cedro começou em 2022, mobilizando mais de 1.200 trabalhadores na fase de construção. Atualmente, gera cerca de 700 empregos diretos, consolidando-se como motor de oportunidades para Paranaíba e para todo o Mato Grosso do Sul.
O prefeito de Paranaíba, Maycon Henrique Queiroz Andrade, destacou que o empreendimento realiza um sonho antigo da cidade e reforça a vocação regional para o setor sucroenergético.
Grupo Pedra e expansão
Fundado em 1931, o Grupo Pedra Agroindustrial soma agora quatro unidades produtoras — três em São Paulo e a recém-inaugurada em Mato Grosso do Sul. Com foco em energia renovável, tecnologia agrícola e capacitação profissional, a empresa se consolida como referência nacional no setor.
Autoridades e repercussão
A cerimônia reuniu diversas lideranças políticas e empresariais, entre elas os secretários estaduais Eduardo Rocha (Casa Civil) e Jaime Verruck (Semadesc), a senadora Tereza Cristina, deputados federais Beto Pereira e Dagoberto Nogueira, além de representantes da Assembleia Legislativa, como o presidente Gerson Claro, e vereadores do município.
Para Gerson Claro, a inauguração da Usina Cedro simboliza não apenas um avanço na produção de energia limpa, mas também a confiança dos investidores no ambiente de estabilidade política e econômica construído no Estado.
“Ser empresário em um país que cresce pouco e com tantos desafios não é para qualquer um. Aqui no Mato Grosso do Sul, conseguimos criar um ambiente de negócios estável, de credibilidade e segurança, que atrai investimentos como este, reconhecido no Brasil e fora dele”, destacou.
Em nome dos deputados federais, Beto Pereira (PSDB) ressaltou que a chegada da usina representa geração de empregos, valorização das propriedades rurais e dinamização da economia local. Ele também frisou que Mato Grosso do Sul se tornou o segundo Estado que mais recebe investimentos privados no país, fruto de um programa arrojado de incentivos.
O executivo da União da Indústria de Cana-de-açúcar e Bioenergia (Única), Evandro Gussi, completou afirmando que empreendimentos como a Usina Cedro colaboram diretamente com o aumento de renda e riqueza nas regiões em que são implantados.