Grupo Pedra inaugura Usina Cedro em Paranaíba e fortalece bioenergia no Mato Grosso do Sul

A Usina Cedro foi inaugurada nesta sexta-feira (12), em Paranaíba, marcando a entrada do Grupo Pedra Agroindustrial em Mato Grosso do Sul e reforçando o papel do Estado como potência verde na transição energética brasileira.

Durante a cerimônia, o governador Eduardo Riedel destacou o impacto regional e ambiental do empreendimento. Para ele, a nova unidade representa desenvolvimento econômico aliado à sustentabilidade, ampliando a capacidade produtiva do Estado e fortalecendo a bioenergia como vetor estratégico global para o futuro do Brasil.

“Estamos trabalhando com uma mudança conceitual, com usinas de capturar carbono, de gerar desenvolvimento e de sustentabilidade”, afirmou.

Produção e números

Com capacidade para processar 614.229 toneladas de cana-de-açúcar, a usina — que iniciou a operação em agosto passado — deve produzir 53.284 m³ de etanol hidratado e cogerar 38.602 MWh já na safra 2025/26. O setor projeta, ainda, para Mato Grosso do Sul, uma produção de 4,7 bilhões de litros de etanol (alta de 11%) e 2,6 milhões de toneladas de açúcar (crescimento de 30%), consolidando o Estado como um dos principais polos de bioenergia do país.

O superintendente do Grupo Pedra, Luiz Roberto Kayzel Cruz, enfatizou que Mato Grosso do Sul possui enorme potencial produtivo e que a usina nasce “com o propósito de produzir energia limpa, gerar desenvolvimento local e contribuir de forma concreta para um futuro mais sustentável”.

Empregos e impacto social

A trajetória da Usina Cedro começou em 2022, mobilizando mais de 1.200 trabalhadores na fase de construção. Atualmente, gera cerca de 700 empregos diretos, consolidando-se como motor de oportunidades para Paranaíba e para todo o Mato Grosso do Sul.

O prefeito de Paranaíba, Maycon Henrique Queiroz Andrade, destacou que o empreendimento realiza um sonho antigo da cidade e reforça a vocação regional para o setor sucroenergético.