Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

ENERGIA SUSTENTÁVEL

Grupo Pedra inaugura Usina Cedro em Paranaíba e fortalece bioenergia no Mato Grosso do Sul

Empreendimento marca a chegada do grupo ao Estado, projeta geração de empregos e reforça a posição sul-mato-grossense como polo estratégico da transição energética.

Roberto Chamorro

Com capacidade para processar 614.229 toneladas de cana-de-açúcar, a usina — que iniciou a operação em agosto passado — deve produzir 53.284 m³ de etanol hidratado e cogerar 38.602 MWh já na safra 2025/26. (Álvaro Rezende)
Com capacidade para processar 614.229 toneladas de cana-de-açúcar, a usina — que iniciou a operação em agosto passado — deve produzir 53.284 m³ de etanol hidratado e cogerar 38.602 MWh já na safra 2025/26. (Álvaro Rezende)

A Usina Cedro foi inaugurada nesta sexta-feira (12), em Paranaíba, marcando a entrada do Grupo Pedra Agroindustrial em Mato Grosso do Sul e reforçando o papel do Estado como potência verde na transição energética brasileira.

Durante a cerimônia, o governador Eduardo Riedel destacou o impacto regional e ambiental do empreendimento. Para ele, a nova unidade representa desenvolvimento econômico aliado à sustentabilidade, ampliando a capacidade produtiva do Estado e fortalecendo a bioenergia como vetor estratégico global para o futuro do Brasil.
“Estamos trabalhando com uma mudança conceitual, com usinas de capturar carbono, de gerar desenvolvimento e de sustentabilidade”, afirmou.

Produção e números

Com capacidade para processar 614.229 toneladas de cana-de-açúcar, a usina — que iniciou a operação em agosto passado — deve produzir 53.284 m³ de etanol hidratado e cogerar 38.602 MWh já na safra 2025/26. O setor projeta, ainda, para Mato Grosso do Sul, uma produção de 4,7 bilhões de litros de etanol (alta de 11%) e 2,6 milhões de toneladas de açúcar (crescimento de 30%), consolidando o Estado como um dos principais polos de bioenergia do país.

O superintendente do Grupo Pedra, Luiz Roberto Kayzel Cruz, enfatizou que Mato Grosso do Sul possui enorme potencial produtivo e que a usina nasce “com o propósito de produzir energia limpa, gerar desenvolvimento local e contribuir de forma concreta para um futuro mais sustentável”.

Empregos e impacto social

A trajetória da Usina Cedro começou em 2022, mobilizando mais de 1.200 trabalhadores na fase de construção. Atualmente, gera cerca de 700 empregos diretos, consolidando-se como motor de oportunidades para Paranaíba e para todo o Mato Grosso do Sul.

O prefeito de Paranaíba, Maycon Henrique Queiroz Andrade, destacou que o empreendimento realiza um sonho antigo da cidade e reforça a vocação regional para o setor sucroenergético.

Notícias Relacionadas

Grupo Pedra e expansão

Fundado em 1931, o Grupo Pedra Agroindustrial soma agora quatro unidades produtoras — três em São Paulo e a recém-inaugurada em Mato Grosso do Sul. Com foco em energia renovável, tecnologia agrícola e capacitação profissional, a empresa se consolida como referência nacional no setor.

Autoridades e repercussão

A cerimônia reuniu diversas lideranças políticas e empresariais, entre elas os secretários estaduais Eduardo Rocha (Casa Civil) e Jaime Verruck (Semadesc), a senadora Tereza Cristina, deputados federais Beto Pereira e Dagoberto Nogueira, além de representantes da Assembleia Legislativa, como o presidente Gerson Claro, e vereadores do município.

Para Gerson Claro, a inauguração da Usina Cedro simboliza não apenas um avanço na produção de energia limpa, mas também a confiança dos investidores no ambiente de estabilidade política e econômica construído no Estado.
“Ser empresário em um país que cresce pouco e com tantos desafios não é para qualquer um. Aqui no Mato Grosso do Sul, conseguimos criar um ambiente de negócios estável, de credibilidade e segurança, que atrai investimentos como este, reconhecido no Brasil e fora dele”, destacou.

Em nome dos deputados federais, Beto Pereira (PSDB) ressaltou que a chegada da usina representa geração de empregos, valorização das propriedades rurais e dinamização da economia local. Ele também frisou que Mato Grosso do Sul se tornou o segundo Estado que mais recebe investimentos privados no país, fruto de um programa arrojado de incentivos.

O executivo da União da Indústria de Cana-de-açúcar e Bioenergia (Única), Evandro Gussi, completou afirmando que empreendimentos como a Usina Cedro colaboram diretamente com o aumento de renda e riqueza nas regiões em que são implantados.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos