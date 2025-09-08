Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

ALGEMADOS E PRESOS

Grupo tumultua parque aquático, consome drogas ao ar livre, enfrenta PM e acaba preso

Descontrolados e agressivos, integrantes do bando partiram para cima dos policiais no momento da abordagem

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Durante a abordagem os indivíduos partiram para cima dos policiais, iniciando o confronto - Foto/Arquivo
Durante a abordagem os indivíduos partiram para cima dos policiais, iniciando o confronto - Foto/Arquivo

Uma guarnição da Polícia Militar flagrou um grupo de pessoas fazendo uso de drogas em frente a famílias e crianças no Balneário Municipal de Paranaíba. O caso ocorreu durante a tarde de domingo (7). Ao serem abordados, o integrantes do bando que já havia causado tumulto no local, reagiram e partiram para cima dos policiais. Saiba o desfecho dessa ocorrência:

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos