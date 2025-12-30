Veículos de Comunicação
Paranaíba

PÂNICO

Homem armado com faca tenta esfaquear pedestres durante ataque aleatório em Paranaíba

De acordo com a PM, o agressor portava uma faca de cerca de 40 centímetros, arremessou pedras contra imóveis e veículos e avançou contra policiais antes de ser imobilizado

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Entre as vítimas do ataque está uma pessoa idosa - Foto/Arquivo
Entre as vítimas do ataque está uma pessoa idosa - Foto/Arquivo

Na noite de segunda-feira (29), um homem tentou esfaquear e agredir pessoas aleatórias que transitavam pela uma rua Frei Pedro, Bairros Jardim Imperial, em Paranaíba (MS), provocando momentos de tensão entre moradores e pedestres. Segundo a Polícia Militar, o autor estava armado com uma faca e agia de forma agressiva, sem motivo aparente, atacando quem passava pelo local, incluindo um idoso.

De acordo com a PM, a equipe da Radiopatrulha foi acionada após denúncias de que o homem estaria proferindo xingamentos, ameaças de morte e tentando ferir transeuntes em via pública. Testemunhas relataram que o agressor arremessava pedras e pedaços de madeira contra veículos e imóveis, além de tentar danificar o portão de uma residência.

Ainda conforme os relatos, o autor portava uma faca de aproximadamente 40 centímetros e tentou desferir golpes contra uma das vítimas, que conseguiu se proteger ao se esconder atrás de uma grade. Durante a ação, o homem passou a arrastar a lâmina pelo chão e pelas grades, reforçando as ameaças antes de se deslocar para sua residência.

Quando os policiais chegaram ao endereço do suspeito, foram novamente ameaçados. Segundo a corporação, o homem saiu de trás de uma árvore no quintal e avançou contra a equipe com a faca em punho. Diante da iminente agressão, os militares utilizaram munição de elastômero, considerada não letal, para conter o ataque.

Mesmo após ser atingido e cair, o homem continuou resistindo à abordagem e tentou alcançar novamente a faca. Foi necessária a imobilização e o uso de algemas para garantir a segurança dos policiais e de terceiros.

Após a contenção, o autor foi encaminhado à Santa Casa de Paranaíba para atendimento médico por conta de escoriações. De acordo com a PM, ele manteve comportamento agressivo durante a permanência na unidade hospitalar. Em seguida, o homem e a arma branca apreendida foram levados à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e adoção das medidas legais. A vítima idosa informou que pretende representar criminalmente contra o agressor.

