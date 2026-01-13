Veículos de Comunicação
IMPUNIDADE

Homem com tornozeleira eletrônica é detido após ameaças e tentativa de furto no Centro de Paranaíba

Segundo a polícia, suspeito embriagado teria ameaçado moradores, se identificado como integrante de facção criminosa e causado medo a uma família com idosa cadeirante dentro do imóvel

Leonardo Guimarães

Após checagem nos sistemas policiais, foi constatado que ele responde a outros processos judiciais - Foto/Arquivo

Um homem monitorado por tornozeleira eletrônica foi detido pela Polícia Militar na tarde de domingo (11) após uma sequência de ocorrências envolvendo perturbação do sossego, ameaças, agressão e tentativa de furto no bairro Centro, em Paranaíba (MS).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada entre 17h36 e 17h43 para atender a uma denúncia de perturbação da tranquilidade em um imóvel localizado na Rua Aurícia Queiroz. No local, os policiais constataram que o suspeito apresentava visíveis sinais de embriaguez e vinha causando transtornos a moradores da região.

Uma das vítimas relatou que o homem permanecia há algum tempo em frente à residência, proferindo xingamentos e palavras ofensivas contra a família, além de tentar forçar a abertura do portão, que estava trancado com cadeado. Ainda segundo o relato, no interior da casa encontrava-se uma idosa cadeirante, o que aumentou o temor dos moradores diante da situação.

A vítima afirmou ainda que, momentos antes, havia presenciado uma briga entre dois homens em frente ao imóvel e que, após o desentendimento, um deles passou a ameaçar a família, dizendo reiteradamente que fazia parte de uma facção criminosa e que os moradores “não perdiam por esperar”. As declarações teriam causado medo e aflição aos ocupantes da residência.

Enquanto a equipe policial atendia a ocorrência, um segundo homem, de idade avançada, aproximou-se dos policiais e informou que havia sido agredido pelo mesmo suspeito instantes antes, além de ter sofrido uma tentativa de furto. Conforme o relato, ele estava sentado em frente ao condomínio onde mora quando foi surpreendido por ofensas e ameaças. Em seguida, o suspeito teria partido para agressão física, dando início a uma luta corporal.

Ainda segundo a vítima, durante o confronto, o celular caiu no chão e foi colocado pelo suspeito em um dos bolsos. A briga foi interrompida por populares. Ao ser cobrado sobre o aparelho, o homem teria retirado o telefone do bolso e o arremessado ao solo, causando danos ao equipamento.

A Polícia Militar informou que, no momento da abordagem, o suspeito continuava a proferir xingamentos contra moradores da residência onde ocorreu a perturbação. Após checagem nos sistemas policiais, foi constatado que ele responde a outros processos judiciais, o que motivou a utilização de tornozeleira eletrônica.

O homem foi conduzido ao Primeiro Distrito Policial de Paranaíba no compartimento de segurança da viatura, sem o uso de algemas. Segundo a polícia, ele não apresentava lesões corporais aparentes. Uma das vítimas permaneceu na residência para cuidar da mãe cadeirante, enquanto a outra acompanhou a equipe policial para o registro da ocorrência.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que deverá apurar os fatos e adotar as medidas legais cabíveis.

