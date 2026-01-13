Homem com tornozeleira eletrônica é detido após ameaças e tentativa de furto no Centro de Paranaíba

Um homem monitorado por tornozeleira eletrônica foi detido pela Polícia Militar na tarde de domingo (11) após uma sequência de ocorrências envolvendo perturbação do sossego, ameaças, agressão e tentativa de furto no bairro Centro, em Paranaíba (MS).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada entre 17h36 e 17h43 para atender a uma denúncia de perturbação da tranquilidade em um imóvel localizado na Rua Aurícia Queiroz. No local, os policiais constataram que o suspeito apresentava visíveis sinais de embriaguez e vinha causando transtornos a moradores da região.

Uma das vítimas relatou que o homem permanecia há algum tempo em frente à residência, proferindo xingamentos e palavras ofensivas contra a família, além de tentar forçar a abertura do portão, que estava trancado com cadeado. Ainda segundo o relato, no interior da casa encontrava-se uma idosa cadeirante, o que aumentou o temor dos moradores diante da situação.

A vítima afirmou ainda que, momentos antes, havia presenciado uma briga entre dois homens em frente ao imóvel e que, após o desentendimento, um deles passou a ameaçar a família, dizendo reiteradamente que fazia parte de uma facção criminosa e que os moradores “não perdiam por esperar”. As declarações teriam causado medo e aflição aos ocupantes da residência.

Enquanto a equipe policial atendia a ocorrência, um segundo homem, de idade avançada, aproximou-se dos policiais e informou que havia sido agredido pelo mesmo suspeito instantes antes, além de ter sofrido uma tentativa de furto. Conforme o relato, ele estava sentado em frente ao condomínio onde mora quando foi surpreendido por ofensas e ameaças. Em seguida, o suspeito teria partido para agressão física, dando início a uma luta corporal.

Ainda segundo a vítima, durante o confronto, o celular caiu no chão e foi colocado pelo suspeito em um dos bolsos. A briga foi interrompida por populares. Ao ser cobrado sobre o aparelho, o homem teria retirado o telefone do bolso e o arremessado ao solo, causando danos ao equipamento.

A Polícia Militar informou que, no momento da abordagem, o suspeito continuava a proferir xingamentos contra moradores da residência onde ocorreu a perturbação. Após checagem nos sistemas policiais, foi constatado que ele responde a outros processos judiciais, o que motivou a utilização de tornozeleira eletrônica.

O homem foi conduzido ao Primeiro Distrito Policial de Paranaíba no compartimento de segurança da viatura, sem o uso de algemas. Segundo a polícia, ele não apresentava lesões corporais aparentes. Uma das vítimas permaneceu na residência para cuidar da mãe cadeirante, enquanto a outra acompanhou a equipe policial para o registro da ocorrência.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que deverá apurar os fatos e adotar as medidas legais cabíveis.