Vizinhos investigam mau cheiro e homem é encontrado morto em Paranaíba

João Batista Nunes Ribeiro, de 58 anos, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (28) em sua residência localizada na Rua Barão do Rio Branco, no centro de Paranaíba. O corpo apresentava sinais de decomposição e foi descoberto pelo irmão da vítima, após vizinhos notarem um forte odor proveniente do imóvel.

Segundo informações preliminares, João Batista tinha histórico de comorbidades, incluindo diabetes, o que pode ter contribuído para o falecimento. Contudo, somente o exame necroscópico poderá determinar a causa oficial da morte.

Moradores da região relataram que o odor se espalhou pela vizinhança, motivando-os a acionar o irmão da vítima, que tinha acesso à residência. Ao chegar ao local, o familiar encontrou João Batista já sem vida.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência, enquanto a Polícia Civil conduzirá a investigação com o objetivo de apurar as circunstâncias do óbito e esclarecer todos os detalhes do caso.