Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

INVESTIGAÇÃO

Vizinhos investigam mau cheiro e homem é encontrado morto em Paranaíba

Moradores da região relataram que o odor se espalhou pela vizinhança, motivando-os a acionar o irmão da vítima, que tinha acesso à residência

Leonardo Guimarães

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência, enquanto a Polícia Civil conduzirá a investigação - Foto/Redes Sociais
A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência, enquanto a Polícia Civil conduzirá a investigação - Foto/Redes Sociais

João Batista Nunes Ribeiro, de 58 anos, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (28) em sua residência localizada na Rua Barão do Rio Branco, no centro de Paranaíba. O corpo apresentava sinais de decomposição e foi descoberto pelo irmão da vítima, após vizinhos notarem um forte odor proveniente do imóvel.

Segundo informações preliminares, João Batista tinha histórico de comorbidades, incluindo diabetes, o que pode ter contribuído para o falecimento. Contudo, somente o exame necroscópico poderá determinar a causa oficial da morte.

Moradores da região relataram que o odor se espalhou pela vizinhança, motivando-os a acionar o irmão da vítima, que tinha acesso à residência. Ao chegar ao local, o familiar encontrou João Batista já sem vida.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência, enquanto a Polícia Civil conduzirá a investigação com o objetivo de apurar as circunstâncias do óbito e esclarecer todos os detalhes do caso.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos