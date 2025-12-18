Homem descumpre medida protetiva e agride companheiro da ex-mulher com capacetada na boca

A Polícia Militar atendeu, na tarde de segunda-feira (16), por volta das 12h05, uma ocorrência de agressão registrada em uma residência, após um homem desferir golpes com um capacete contra outro, mesmo havendo medida protetiva em vigor. O caso ocorreu na Rua Nilson Pimenta de Mello, bairro De Lourdes.

De acordo com o relato à equipe policial, o agressor, ex-companheiro da moradora, foi até o imóvel com a intenção de buscar os dois filhos do casal. No entanto, ao se aproximar da residência, ele teria descumprido uma medida protetiva de urgência que o impede de manter contato ou aproximação da vítima.

Ainda conforme as informações repassadas, um dos filhos acabou abrindo o portão, permitindo a entrada do homem. Ao perceber a situação, o atual companheiro da moradora se dirigiu até o local para intervir. Nesse momento, o agressor teria passado a proferir ofensas verbais e, em seguida, utilizado um capacete para desferir golpes contra o homem, atingindo a região da boca.

Após a agressão, o suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar. A moradora informou aos policiais que possuía audiência judicial marcada para as 13h do mesmo dia, motivo pelo qual não se dirigiu imediatamente à Delegacia de Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada em Boletim de Ocorrência e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação e pelas providências cabíveis.