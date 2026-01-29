Homem é condenado a mais de 18 anos de prisão por estupro de vulnerável em Paranaíba

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba, informou que o Poder Judiciário proferiu sentença condenatória contra um homem de 40 anos pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com as informações apuradas durante a investigação, a vítima tinha apenas 6 anos de idade à época dos fatos. O autor era padrasto da criança e se aproveitou da convivência familiar para praticar os abusos.

O réu foi condenado a 18 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado. A decisão ainda não transitou em julgado, cabendo recurso.