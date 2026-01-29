Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

JUSTIÇA

Homem é condenado a mais de 18 anos de prisão por estupro de vulnerável em Paranaíba

Sentença reforça o compromisso do Judiciário e da Polícia Civil no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Roberto Chamorro

Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba, responsável pela investigação do caso.
Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba, responsável pela investigação do caso.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba, informou que o Poder Judiciário proferiu sentença condenatória contra um homem de 40 anos pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com as informações apuradas durante a investigação, a vítima tinha apenas 6 anos de idade à época dos fatos. O autor era padrasto da criança e se aproveitou da convivência familiar para praticar os abusos.

O réu foi condenado a 18 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado. A decisão ainda não transitou em julgado, cabendo recurso.

Notícias Relacionadas

A condenação representa uma resposta firme das autoridades diante de crimes graves cometidos contra crianças, reafirmando o compromisso da Polícia Civil e do Judiciário na proteção dos direitos de crianças e adolescentes.

A Polícia Civil reforça que a violência sexual não pode ser silenciada e destaca a importância da denúncia para que crimes dessa natureza sejam investigados e punidos.

DENUNCIE
O silêncio protege o agressor.
Em casos de suspeita ou confirmação de abuso sexual, procure a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) ou qualquer unidade policial.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos