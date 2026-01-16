Veículos de Comunicação
DESESPERO

Homem é preso após abrir válvula de gás e ameaçar atear fogo em casa com ex-esposa dentro

Alcoolismo do companheiro teria levado ao fim de uma relação mantida por 17 anos, conforme registro policial

Leonardo Guimarães

No local, os policiais encontraram o autor deitado em um dos cômodos da casa, apresentando sinais visíveis de embriaguez - Foto/Arquivo
No local, os policiais encontraram o autor deitado em um dos cômodos da casa, apresentando sinais visíveis de embriaguez - Foto/Arquivo

Após ameaçar atear fogo na residência e abrir repetidas vezes a válvula de saída de gás do fogão, um homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil na tarde de sábado (10), no bairro Jardim América, em Paranaíba (MS). A ocorrência foi atendida por volta das 15h, após acionamento da Polícia Militar pela Central de Atendimento.

Segundo o registro policial, a situação envolveu um caso de violência doméstica. A vítima relatou que é casada há cerca de 17 anos e que o relacionamento encontra-se em processo de separação judicial, motivado principalmente pelo alcoolismo do companheiro. De acordo com o relato, nos últimos dias o homem vinha apresentando comportamento agressivo, sempre sob efeito de bebida alcoólica.

Ainda conforme a vítima, em ocasiões anteriores o autor teria ameaçado quebrar os móveis da residência e chegou a pegar uma cadeira com a intenção de arremessá-la contra o fogão. Na data do atendimento, após sair para ingerir bebida alcoólica e retornar embriagado, o homem voltou a agir de forma agressiva, fazendo novas ameaças de causar danos ao imóvel, o que levou a mulher a temer pela própria segurança.

A solicitante informou que não sofreu agressão física nem ameaça direta de morte, mas manifestou receio de permanecer na residência diante das atitudes do companheiro. Ela solicitou a presença policial e demonstrou interesse em registrar boletim de ocorrência.

Durante consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o homem possui registros anteriores por violência doméstica, tendo a própria esposa como vítima. No local, os policiais encontraram o autor deitado em um dos cômodos da casa, apresentando sinais visíveis de embriaguez, porém colaborativo durante a abordagem.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Ele foi conduzido no compartimento de segurança da viatura, sem o uso de algemas, enquanto a vítima foi transportada no interior do veículo policial. Segundo a polícia, o encaminhado não apresentava lesões aparentes, e todos os envolvidos tiveram seus direitos constitucionais informados e resguardados.

