Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

POLÍCIA CIVIL – PARANAÍBA

Homem é preso em flagrante após furtar energéticos de bar

Suspeito, de 40 anos, havia deixado o sistema prisional há pouco mais de dois meses e confessou o crime após ser localizado pelo SIG.

Roberto Chamorro

Viatura do SIG durante diligências que resultaram na prisão do suspeito em Paranaíba. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)
Viatura do SIG durante diligências que resultaram na prisão do suspeito em Paranaíba. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba realizou, nesta quarta-feira (8), a prisão em flagrante de um homem de 40 anos, logo após o furto a um bar localizado no Bairro Industrial de Lourdes.

O crime ocorreu nas primeiras horas da manhã, quando o suspeito arrombou a grade de proteção do estabelecimento e furtou três fardos de energéticos. A vítima, ao perceber o ocorrido, acionou a polícia e forneceu imagens das câmeras de segurança, que auxiliaram na identificação do autor. Após diligências, os policiais localizaram o homem, que confessou o crime e indicou onde parte da mercadoria estava escondida.

Notícias Relacionadas

O detido havia deixado o sistema prisional há pouco mais de dois meses, também por envolvimento em furtos na mesma cidade. Ele possui diversas passagens pelo mesmo tipo de delito, o que reforça o caráter reincidente de sua conduta.

O homem permanece à disposição da Justiça, e as investigações prosseguem para localizar o restante dos produtos furtados e identificar possíveis receptadores.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos