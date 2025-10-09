Homem é preso em flagrante após furtar energéticos de bar

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba realizou, nesta quarta-feira (8), a prisão em flagrante de um homem de 40 anos, logo após o furto a um bar localizado no Bairro Industrial de Lourdes.
O crime ocorreu nas primeiras horas da manhã, quando o suspeito arrombou a grade de proteção do estabelecimento e furtou três fardos de energéticos. A vítima, ao perceber o ocorrido, acionou a polícia e forneceu imagens das câmeras de segurança, que auxiliaram na identificação do autor. Após diligências, os policiais localizaram o homem, que confessou o crime e indicou onde parte da mercadoria estava escondida.
O detido havia deixado o sistema prisional há pouco mais de dois meses, também por envolvimento em furtos na mesma cidade. Ele possui diversas passagens pelo mesmo tipo de delito, o que reforça o caráter reincidente de sua conduta.
O homem permanece à disposição da Justiça, e as investigações prosseguem para localizar o restante dos produtos furtados e identificar possíveis receptadores.