Início Paranaíba

POLÍCIA

Homem é preso por tentativa de homicídio na BR-497

Vítima foi esfaqueada e levada em estado grave para a Santa Casa

Roberto Chamorro

Equipe de Radiopatrulha, realizou a prisão em flagrante de um homem por tentativa de homicídio nas proximidades do Posto Fiscal Alencastro, na BR-497.
Na noite de quarta-feira (21), por volta das 21h30, a Polícia Militar, por meio da equipe de Radiopatrulha, realizou a prisão em flagrante de um homem por tentativa de homicídio nas proximidades do Posto Fiscal Alencastro, na BR-497.

A guarnição prestava atendimento na rodovia quando foi abordada por um veículo que transportava um homem ferido por arma branca. O Corpo de Bombeiros, que já havia sido acionado, realizou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima à Santa Casa. Devido à gravidade dos ferimentos e ao intenso sangramento, o homem foi levado diretamente ao centro cirúrgico.

Após o atendimento inicial, os policiais se deslocaram até o local da ocorrência, onde encontraram o suposto autor já contido por populares e por um policial que estava de serviço no Posto Fiscal. Conforme relatos de testemunhas, autor e vítima se envolveram em uma discussão que evoluiu para agressões físicas, momento em que o suspeito desferiu golpes de faca.

Durante a tentativa de intervenção de terceiros para separar a briga, uma das testemunhas acabou ferida no dedo por um golpe de faca. Um dos presentes conseguiu imobilizar o agressor até a chegada da equipe policial.

O autor apresentava lesões superficiais decorrentes da contenção, encontrava-se em estado alterado e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Diante do risco de fuga e do comportamento agressivo, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do custodiado. A perícia técnica foi acionada para realizar a constatação no local do crime.

