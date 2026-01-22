Homem é preso por tentativa de homicídio na BR-497

Na noite de quarta-feira (21), por volta das 21h30, a Polícia Militar, por meio da equipe de Radiopatrulha, realizou a prisão em flagrante de um homem por tentativa de homicídio nas proximidades do Posto Fiscal Alencastro, na BR-497.

A guarnição prestava atendimento na rodovia quando foi abordada por um veículo que transportava um homem ferido por arma branca. O Corpo de Bombeiros, que já havia sido acionado, realizou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima à Santa Casa. Devido à gravidade dos ferimentos e ao intenso sangramento, o homem foi levado diretamente ao centro cirúrgico.

Após o atendimento inicial, os policiais se deslocaram até o local da ocorrência, onde encontraram o suposto autor já contido por populares e por um policial que estava de serviço no Posto Fiscal. Conforme relatos de testemunhas, autor e vítima se envolveram em uma discussão que evoluiu para agressões físicas, momento em que o suspeito desferiu golpes de faca.