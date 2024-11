Homem joga criança no chão durante fuga da PM no Daniel V

Ele relatou que havia ingerido bebida alcoólica e havia usado maconha na casa da avó da criança.

Um homem de 26 anos feriu uma criança de três anos de idade após jogá-lo no chão durante fuga da Polícia Militar no bairro Daniel V, em Paranaíba. O fato ocorreu no domingo, por volta das 23h50, ele estava com a criança pois iria levá-la até a casa do pai a pedido da avó materna.

Conforme boletim de ocorrência, a PM fazia patrulhamento pelo bairro Daniel V e viu o homem de 26 anos saindo de uma casa apontada como ponto de venda de drogas e também bastante frequentada por usuários de entorpecentes. O suspeito estava de posse de uma bicicleta de cor rosa e levava uma criança no colo.

Mesmo pedalando, ao perceber a presença policial ele ignorou a ordem para abordagem e fugiu, quase caindo no Córrego Fazendinha ao tentar atravessar uma ponte de madeira. Um dos policiais tentou acompanha-lo a pé e mesmo assim, o suspeito continuou fugindo.

O homem foi alcançado pelos policiais na rua Araxá V, próximo à Estação de Tratamento de Esgoto. Durante a tentativa de abordagem, ao perceber que seria alcançado pelos militares, tentou entrar em um terreno baldio com a bicicleta e jogou a criança no chão.

Segundo boletim de ocorrência, o homem também caiu e enfim foi abordado pelos policiais. Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém ao ser questionado sobre o motivo da fuga, ele não soube explicar, mudando as versões apresentadas. Ele relatou que havia ingerido bebida alcoólica e havia usado maconha na casa da avó da criança.

Aos policiais o homem contou que a avó do menino pediu para que ele levasse até a casa do pai e ficou com receio de ser abordado com o menor naquelas condições. O Conselho Tutelar foi acionado e a avó confirmou a versão do rapaz .

A criança teve ferimentos no joelho, coxa, cotovelo e barriga.