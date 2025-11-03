Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

ACIDENTE NA MS-240

Homem morre e mulher fica ferida após caminhão capotar entre Paranaíba e Inocência

Segundo a passageira, o casal havia consumido bebidas alcoólicas e entorpecentes antes do acidente, ocorrido na madrugada deste domingo (2).

Roberto Chamorro

Caminhão capotou na MS-240, entre Paranaíba e Inocência; motorista morreu no local e passageira foi socorrida com vida.
Caminhão capotou na MS-240, entre Paranaíba e Inocência; motorista morreu no local e passageira foi socorrida com vida.

Na madrugada deste domingo (2), um homem morreu e uma mulher ficou ferida após o caminhão em que estavam capotar na MS-240, entre Paranaíba e Inocência, no leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), o acidente ocorreu por volta das 2h40. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o veículo capotado, com o motorista preso às ferragens e já sem vida. A passageira também estava presa dentro da cabine, mas ainda apresentava sinais vitais.

O resgate da mulher só foi possível com a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros Militar e de caminhões guincho, que auxiliaram na retirada das ferragens. Ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Paranaíba, onde recebeu atendimento médico.

