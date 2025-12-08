Veículos de Comunicação
AMEAÇA

Homem simula revólver com as mãos e da voltas em estabelecimento para intimidar ex-namorada

Equipes policiais realizaram diligências no bairro e orientaram as vítimas a buscar medidas protetivas

Leonardo Guimarães

Policiais realizaram diligências pelas ruas do bairro, mas o acusado não foi encontrado - Foto/Arquivo
Policiais realizaram diligências pelas ruas do bairro, mas o acusado não foi encontrado - Foto/Arquivo

Equipes policiais foram acionadas para atender uma ocorrência de perseguição e ameaça em Paranaíba, durante a noite de sexta-feira (5). Segundo relato das vítimas, o ex-companheiro de uma delas conduzia uma caminhonete preta do modelo S-10 Executiva e teria perseguido e ameaçado as mulheres em via pública.

De acordo com as vítimas, que são irmãs, elas estavam em um estabelecimento próximo à Avenida Três Lagoas quando perceberam a passagem do veículo. O suspeito teria feito gestos com as mãos, simulando portar uma arma de fogo, em clara tentativa de intimidação.

Segundo as mulheres, uma das irmãs manteve um relacionamento amoroso com o autor por aproximadamente quatro meses, que terminou recentemente. Apesar disso, o suspeito demonstraria interesse em reatar a relação. Após a ameaça, elas deixaram o local e seguiram para suas residências, sendo seguidas pelo suspeito durante o trajeto.

Ainda conforme o relato, a vítima já havia sido alvo de agressões físicas em situações anteriores, mas nesta ocasião a ocorrência se restringiu a ameaças, causando temor.

As equipes policiais realizaram diligências para localizar o autor, que não foi encontrado até o fechamento do registro. As vítimas foram orientadas a procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher para solicitar medidas protetivas, caso necessário.

O boletim de ocorrência foi registrado para ciência e providências cabíveis, e a Polícia Militar permanece à disposição para atendimento complementar.

