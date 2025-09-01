Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

FUGA DO MOTEL

Homem escala muro para dar calote em motel, é preso e ameaça policiais em Paranaíba: 'Sou do PCC'

Após ser abordado pelos policiais ao tentar fugir pela rodovia, o homem afirmou pertencer ao grupo criminoso e passou a usar o celular para pedir dinheiro aos supostos comparsas

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Em uma situação semelhante, um homem também tentou aplicar um golpe em um motel em São José dos Campos (SP) - Foto/Portal Sampi
Em uma situação semelhante, um homem também tentou aplicar um golpe em um motel em São José dos Campos (SP) - Foto/Portal Sampi

Uma guarnição da Polícia Militar de Paranaíba foi chamada ao local, após o homem tentar pular o muro para não pagar uma conta de 165 Reais. Confira os detalhes da ocorrência:

