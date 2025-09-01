Uma guarnição da Polícia Militar de Paranaíba foi chamada ao local, após o homem tentar pular o muro para não pagar uma conta de 165 Reais. Confira os detalhes da ocorrência:
FUGA DO MOTEL
Homem escala muro para dar calote em motel, é preso e ameaça policiais em Paranaíba: 'Sou do PCC'
Após ser abordado pelos policiais ao tentar fugir pela rodovia, o homem afirmou pertencer ao grupo criminoso e passou a usar o celular para pedir dinheiro aos supostos comparsas
ImpressosMais Edições
Mais notíciasMais artigos
DEPRESSÃO MASCULINA
Setembro Amarelo: suicídio é quase quatro vezes mais incidente entre homens
Em estado depressivo normalmente silencioso, homens buscam a morte autoprovocada com enforcamento, armas de fogo e meios mais letais
Idoso é preso após ser acusado de oferecer 50 Reais para molestar menina de 10 anos
O acusado fugiu do local em um mototáxi, mas a policia realizou diligências e localizou o idoso em um bar no Jardim América
ESPORTE
Paraíso das Águas recebeu três grandes eventos esportivos no último fim de semana
Nos próximos eventos, o organizador pretende manter o formato já consagrado pelas etapas atuais e ampliar a programação
CIDADES
Dona Joana Cândida Rezende comemora 102 anos em Paranaíba
Familiares e amigas celebraram, nesta sexta-feira (29), o aniversário de 102 anos da senhora Joana Cândida Rezende, em Paranaíba. Cercada pelo carinho das filhas e netas, ela recebeu a todos com bom humor e gratidão.
Parceria
Drones iniciam mapeamento da Vila Raimundo para regularização fundiária
A ação faz parte do esforço conjunto da equipe de Regularização Fundiária da Agehab e do Departamento de Habitação
POLÍTICA
Alexandre de Moraes determina vistorias em veículos e vigilância presencial na casa de Bolsonaro
Ações visam evitar “pontos cegos” e garantir o cumprimento da prisão domiciliar do ex-presidente