Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

A CASA CAIU

Homens com mandado de prisão em aberto são detidos após tentativa de enganar policiais em abordagem

Ao serem questionados, homens deram datas de nascimento incompatíveis com os nomes apresentado

Leonardo Guimarães

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois homens, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil - Foto/Arquivo
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois homens, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil - Foto/Arquivo

Durante patrulhamento de rotina na tarde de sexta-feira, uma equipe policial realizou a abordagem de dois indivíduos em atitude suspeita em uma área de terreno baldio. No momento da ação, os homens — de 41 e 39 anos — forneceram informações falsas sobre suas identidades, apresentando nomes divergentes e demonstrando incerteza quanto às próprias datas de nascimento e naturalidades.

Diante das contradições e da ausência de documentos, os policiais efetuaram checagem junto a outras unidades da corporação. Após novas averiguações, os suspeitos acabaram por revelar suas verdadeiras identidades. Em consulta aos sistemas de segurança pública, foi constatado que ambos possuíam mandados de prisão em aberto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois homens, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da Justiça para as devidas providências legais.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos