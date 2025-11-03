Homens com mandado de prisão em aberto são detidos após tentativa de enganar policiais em abordagem

Durante patrulhamento de rotina na tarde de sexta-feira, uma equipe policial realizou a abordagem de dois indivíduos em atitude suspeita em uma área de terreno baldio. No momento da ação, os homens — de 41 e 39 anos — forneceram informações falsas sobre suas identidades, apresentando nomes divergentes e demonstrando incerteza quanto às próprias datas de nascimento e naturalidades.

Diante das contradições e da ausência de documentos, os policiais efetuaram checagem junto a outras unidades da corporação. Após novas averiguações, os suspeitos acabaram por revelar suas verdadeiras identidades. Em consulta aos sistemas de segurança pública, foi constatado que ambos possuíam mandados de prisão em aberto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois homens, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da Justiça para as devidas providências legais.